ΔΑΚΕ Λασιθίου: Τα αποτελέσματα των εκλογών της 12ης Μαΐου 2026

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της ΕΛΜΕ Λασιθίου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Η ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Λασιθίου πέτυχε πλήρη εκλογική επιτυχία, κατακτώντας την αυτοδύναμη πλειοψηφία με ποσοστό 54,61%, κερδίζοντας 4 από τις 7 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών: ψήφισαν 397 συνάδελφοι, ποσοστό κατά 35% υψηλότερο σε σχέση με τις εκλογές του 2024, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον του κλάδου και εμπεδώνει ακόμα περισσότερο τη νομιμοποίηση της νέας ηγεσίας.

Αποτελέσματα Εκλογών — Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΜΕ Λασιθίου

Ψήφισαν: 397 | Έγκυρα: 390 | Άκυρα/Λευκά: 7

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΔΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΑΚΕ 213 54,61% 4 ✔ Πλειοψηφία ΕΛΑ 93 23,84% 2 ΑΣΕ 77 19,74% 1 ΑΚΕ 7 1,79% 0

Εκλεγμένα μέλη ΔΣ από τη ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Λασιθίου:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αποτελέσματα Εκλογών — Αντιπρόσωποι στο 22ο Συνέδριο ΟΛΜΕ

Ψήφισαν: 397 | Έγκυρα: 386 | Άκυρα/Λευκά: 11

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠΡ. 2026 ΑΝΤΙΠΡ. 2024 ΠΟΣΟΣΤΟ 2026 ΔΑΚΕ 192 2 1 49,74% ΑΣΕ 84 1 1 21,76% ΕΛΑ 78 1 1 20,20% ΠΕΚ 23 0 0 5,95% ΑΚΕ 9 0 0 2,33%

Αντιπρόσωποι ΔΑΚΕ στο 22ο Συνέδριο ΟΛΜΕ:

Τακτικοί: Λεβεντέρης Χαράλαμπος, Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη

Αναπληρωματικοί: Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Ξένος Γεώργιος

Η ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Λασιθίου ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους που εμπιστεύτηκαν την παράταξη και δεσμεύεται να εργαστεί με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες του κλάδου. Η αυτοδύναμη πλειοψηφία που αποκτήθηκε είναι εντολή για υπεύθυνη και αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας.

