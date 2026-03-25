Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου ενισχύθηκε με 15 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.), κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Μαρτίου 2026, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη δεκαπέντε (15) επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) πλήρους απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς οι νέες προσλήψεις καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες σε τεχνικές και υποστηρικτικές ειδικότητες. Σύμφωνα με την απόφαση, από τις συνολικά δεκαοκτώ (18) προβλεπόμενες θέσεις για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μέσω της προκήρυξης, καλύφθηκαν οι δεκαπέντε (15), ενώ δύο (2) παρέμειναν κενές λόγω έλλειψης υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα και μία (1) λόγω άρνησης αποδοχής της θέσης.

Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες: ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Σιδηρουργών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων και ΔΕ Οδηγών, δηλαδή ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Οι επιτυχόντες ανέλαβαν υπηρεσία από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.

Η μισθοδοσία τους θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της επιχείρησης, με εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2026 για αμοιβές τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ και εργοδοτικές εισφορές, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης δήλωσε σχετικά:

«Η ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη λειψυδρία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθίστανται ολοένα και πιο έντονες».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και Εντεταλμένος Σύμβουλος Αγροτικών Θεμάτων και Άρδευσης κ. Κωνσταντίνος Αφορδακός ανέφερε:

«Η ενδυνάμωση του τεχνικού δυναμικού της επιχείρησης συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση βλαβών, στη μείωση των απωλειών νερού, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δικτύων ύδρευσης, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια και επάρκεια υδροδότησης για την περιοχή».

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό της για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της και διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για ακόμη πιο αποτελεσματική λειτουργία προς όφελος των δημοτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.