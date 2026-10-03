Χρηματοδότηση 48 εκ. στους Δήμους της Κρήτης από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Τον συντονισμό των ενεργειών για την υποβολή ώριμων προτάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε η Περιφέρεια Κρήτης με τους Δημάρχους και τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης 56), υπό τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης 2026–2030. Για το πρόγραμμα μίλησαν η Διευθύντρια Χρύσα Δασκαλάκη και το διευθυντικό στέλεχος της Υπηρεσίας Ανδρέας Κοκοσάλης. Αντικείμενο των εργασιών ήταν η εξειδίκευση των προσκλήσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και ο καθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Αναπτυξιακός σχεδιασμός 260 εκ. ευρώ. Στήριξη των Δήμων για έργα

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η αξιοποίηση της χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχει η Περιφέρεια Κρήτης, διαθέτοντας ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε Δήμο του νησιού.

Τα κονδύλια αυτά, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις σχετικές προσκλήσεις, προορίζονται για έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις τοπικής οδοποιίας, αναπλάσεις, καθώς και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παράλληλα όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης «θα υπάρξουν επιπλέον χρηματοδοτήσεις και για αθλητικά έργα, αλλά το κυρίαρχο που απαιτείται είναι ετοιμότητα γιατί τόσο στο ΕΠΑ όσο και στο ΕΣΠΑ θα κρίνεται συνεχώς η πορεία των έργων».

Το συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης, ανέρχεται στα 260 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την μέγιστη απορρόφηση για τη διετία 2026–2027.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Στη δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε: «Περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, γιατί η δύναμή μας βρίσκεται στη στενή συνεργασία και στις συνέργειες. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτατα σε ώριμα έργα και βιώσιμη ανάπτυξη για όλο το νησί», σημείωσε ο Περιφερειάρχης, ευχαριστώντας τους Δημάρχους και τα στελέχη για την αποτελεσματική συνεργασία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την Π.Ε. Χανίων οι Δήμαρχοι Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης, Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, Καντάνου Σελίνου Αντώνης Περράκης, Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης, Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης και Σφακίων Ιωάννης Ζερβός. Από την Π.Ε. Ρεθύμνου συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός και Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Επίσης, παραβρέθηκαν αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου, θέτοντας σε κοινή βάση τον οδικό χάρτη για την ταχεία υποβολή και υλοποίηση των έργων.