Χρηματοδότηση 300.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την ανάπτυξη της Μονάδας Καινοτομίας

21/08/2025
Τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κρήτης με ποσό 300.000 ευρώ υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της αποφασιστικής στήριξης της καινοτομίας, της έρευνας και διασύνδεσης των περιφερειακών Πανεπιστημίων με την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων στα τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, ώστε να φιλοξενηθεί η υπό δημιουργία Θερμοκοιτίδα για τη Μονάδα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας του Ιδρύματος.

Επιπλέον, θα περιλαμβάνει δράσεις όπως, η φιλοξενία νεοφυών εταιριών, η φιλοξενία ομάδων φοιτητών και φοιτητριών και συνεργαζόμενων ερευνητών του ιδρύματος και η διεξαγωγή συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων, σε συνεργασία με το τεχνολογικό πάρκο Κρήτης.

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η τόνωση των δράσεων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και η ανάπτυξη του πρώτου Science Hub στην Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας τις αναγκαίες συνέργειες με Επιμελητήρια, επιχειρήσεις, την Περιφέρεια Κρήτης και άλλα ιδρύματα και τοπικούς φορείς.

Σε δήλωσή της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνει: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ακαδημαϊκής έρευνας, αριστείας και καινοτόμου σκέψης.

Με τη νέα χρηματοδότηση στηρίζουμε έμπρακτα τη Μονάδα Καινοτομίας που έχει στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, τη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, και τη μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία. Επιδιώκουμε σταθερά την καλλιέργεια μιας νέας γενιάς επιστημόνων με υψηλές δεξιότητες που μετουσιώνονται και σε υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα».

