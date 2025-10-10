CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του νέου ΕΣΠΑ για εγχώρια και διεθνή προβολή των τοπικών επιχειρήσεων

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε την πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», με στόχο την στήριξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νησιού στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, έχει ως κεντρικό στόχο την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των κρητικών επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης για τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες, δίνοντας μια ισχυρή ώθηση στην ανταγωνιστικότητά τους.

ΧΡΥΣΟΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Κρήτης. Η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου, με το ανώτατο όριο της ενίσχυσης να φτάνει τις 90.000 ευρώ. Το υπόλοιπο 50% θα καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 13:00, και θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 15:00. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα είναι συγκριτική.

NOVA

Τη διαχείριση της δράσης έχει αναλάβει ο ΕΦΕΠΑΕ, μέσω της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης στο Ηράκλειο (Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, τηλ. 2810 302400, e-mail: info@ank.gr) ή με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στο τηλέφωνο 2813404525 (e-mail: kalikomp@mou.gr).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Κρήτης (www.pepkritis.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της Αναπτυξιακής Κρήτης (https://ank.gr).

 

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

1η Συνάντηση στην Κρήτη για την ενίσχυση των εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT

10/10/2025

1η συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής για το υδρογόνο στην Κρήτη

10/10/2025

Κ. Σπυριδάκη: «Ανεπαρκείς και αόριστες οι απαντήσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου»

10/10/2025

Το Μπλε Καβούρι «εισβάλλει» στην Ελούντα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων

10/10/2025
voak

ΒΟΑΚ: Aποζημίωση 124,5 εκ. από το Δημόσιο σε ΓΕΚ Τέρνα και Αktor

10/10/2025

Xανιά: Μαθήματα ελληνικών σε αλλοδαπούς κρατούμενους στις φυλακές της Αγιάς

10/10/2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay

10/10/2025

Ηράκλειο: Ξεκινούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

10/10/2025

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου βραβεύτηκαν οι εθελοντές που συμμετείχαν στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

10/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Ο δήμος επιδοτεί τις μετακινήσεις των φοιτητών με τη νέα Περιαστική Γραμμή Συγκοινωνίας

09/10/2025
Back to top button