Χερσόνησος: Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου

Σε μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και τη συνολική αναβάθμιση των παραλιών του, προχωρά ο Δήμος Χερσονήσου, με την τοποθέτηση τριών νέων συστημάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Συγκεκριμένα, ο νέος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στις δημοτικές παραλίες «Ποταμός» (Δ.Ε. Μαλίων), δυτικά του ξενοδοχείου Bella Maris (Δ.Ε. Χερσονήσου) και «Εσταυρωμένος» (Δ.Ε. Γουβών). Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου – με το ποσό των 182.228,08 ευρώ – από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή μη μόνιμων ραμπών, την προμήθεια βοηθητικών εγκαταστάσεων, ειδική σήμανση για προσβάσιμες παραλίες, καθώς και λοιπό εξοπλισμό που θα διασφαλίσει τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στη θάλασσα.

Η αίτηση του δήμου Χερσονήσου είχε κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού (ΗΠΔΕ: 355/10-05-2024) και εντάχθηκε στο υποέργο SUB6 «Βελτίωση και τροποποίηση προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε «οτι αναβάθμιση των παραλιών μας με σύγχρονες υποδομές προσβασιμότητας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Στόχος μας είναι ένας βιώσιμος και συμπεριληπτικός δήμος, όπου όλοι οι πολίτες και επισκέπτες, ανεξαρτήτως κινητικών δυσκολιών, μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τον φυσικό μας πλούτο».