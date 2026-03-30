Χαιρετισμός Θωμά Χαριτάκη στην εκδήλωση για το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κρήτης, αγαπητοί συνδημότες,Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση εδώ στη Νεάπολη, σε έναν χώρο που φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν ζωντανό πνευματικό φάρο για ολόκληρο τον Δήμο μας.

Η έναρξη των δράσεων του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτιστιμού δεν είναι απλώς μια τυπική τελετή, αλλά η δικαίωση μιας στρατηγικής επιλογής για την εξωστρέφεια του τόπου μας. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε στην ιστορική αλήθεια να θυμίσουμε ότι ο σχεδιασμός και η επίσημη ίδρυση αυτού του θεσμού —με την καθοριστική απόφαση του 2023— υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Παρά το γεγονός ότι, δυστυχώς, δεν έχει γίνει καμία αναφορά σε αυτή την ιστορική αλήθεια, εμείς παραμένουμε περήφανοι που θέσαμε τις βάσεις συμμετέχοντας στην τότε Δημοτική Αρχή, για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μάλιστα, συνηγορήσαμε και ψηφίσαμε ως μειοψηφία με θέρμη την αλλαγή της έδρας από τον Άγιο Νικόλαο στη Νεάπολη, αναγνωρίζοντας ότι ο ιστορικός αυτός τόπος το αξίζει απόλυτα.

Σήμερα, ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε την ανάγκη για άμεση επιτάχυνση στην εξεύρεση του απαραίτητου χώρου εγκατάστασης των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, καθώς δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει η αναμενόμενη πρόοδος σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι. Η πολιτιστική κληρονομιά της Νεάπολης απαιτεί έμπρακτη στήριξη και υποδομές, όχι μόνο λόγια.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται από την ίδια την τοπική κοινωνία της Νεάπολης. Είναι οι άνθρωποί της, με τη δική τους ενεργό συμμετοχή και αγάπη για τον πολιτισμό, που θα δώσουν πνοή σε αυτό το Κέντρο, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικό κύτταρο δημιουργίας.

Για εμάς, ο πολιτισμός δεν έχει παρατάξεις· έχει μόνο συνέχεια. Στηρίζουμε κάθε βήμα που αναδεικνύει τη φυσιογνωμία της Νεάπολης και ευχόμαστε το Κέντρο να ριζώσει και να καρποφορήσει προς όφελος των παιδιών μας και της τοπικής ανάπτυξης.

Καλή αρχή και καλή επιτυχία στις εργασίες σας.