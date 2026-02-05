Θωμάς Χαριτάκης: Για τον απολογισμό του δημάρχου Αγίου Νικολάου

Ξεκινώντας, οφείλω να επισημάνω κάτι θεσμικά σοβαρό: ο απολογισμός, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οφείλει να πραγματοποιείται έως τον Ιούνιο κάθε έτους. Βρισκόμαστε ήδη εκτός χρονικών ορίων και αυτό από μόνο του δείχνει μια χαλαρότητα στη θεσμική συνέπεια που δεν τιμά τη διαδικασία.

Το βασικό όμως ζήτημα δεν είναι μόνο ο χρόνος. Είναι το περιεχόμενο. Διότι αυτό που παρουσιάστηκε σήμερα δεν αποτελεί απολογισμό πεπραγμένων, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό προγραμματικές δηλώσεις για το μέλλον. Αντί να ακούμε τι υλοποιήθηκε, ακούμε τι «θα γίνει». Και αυτό αλλοιώνει τον ίδιο τον χαρακτήρα της συνεδρίασης, που υπάρχει για λόγους λογοδοσίας και όχι για επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Δεν έχω σκοπό να μηδενίσω το όποιο έργο έχετε κάνει όμως παρόλο που ξέρω ότι θα με κατηγορήστε γι αυτό, είμαι υποχρεωμένος να σας ασκήσω κριτική για μια σειρά θέματα που θα σας αναπτύξω.

Στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δεν υπάρχει καμία απολύτως ουσιαστική πρόοδος. Αντιθέτως, βλέπουμε μεταφορά χρημάτων από ένα εμβληματικό έργο, την ανάπλαση του παραλιακού, σε άλλα υποτιθέμενα έργα για τα οποία δεν υπάρχουν καν μελέτες, καθώς και σε ανακαίνιση κτιρίου (φρουραρχείο) που δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ — γεγονός που έχει ήδη επισημανθεί από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος βρεφονηπιακός σταθμός της Αμμούδας παραμένει στάσιμος δύο χρόνια μετά, ενώ η πλατεία του Σχίσματος στην Ελούντας, ένα μεγάλο χρηματοδοτημένο έργο ΒΑΑ, δεν παρουσιάζει καμία εξέλιξη. Έργα άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ που παραλάβατε χρηματοδοτημένα, σήμερα βαλτώνουν, με υπαρκτό κίνδυνο απώλειας πόρων που ο Δήμος μας δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει.

Στον τουρισμό — που αποτελεί αναμφησβήτητα τον βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας — το αποτύπωμα της διετίας είναι σχεδόν μηδενικό. Δεν υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας του τόπου μας. Δεν υπάρχει οργανωμένο γραφείο τουρισμού, δεν υπάρχει σοβαρός προϋπολογισμός, δεν υπάρχει συγκροτημένος σχεδιασμός, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο κομμάτι του τουρισμού αναφέρεται ως επίτευγμα (δύο χρόνια μετά) την κατασκευή οικίσκου για τις ανάγκες της ΔΕΔΔΗΕ και τη φωταγώγηση της Σπιναλόγκα, ένα έργο πολύ μικρό σε έκταση και προϋπολογισμό.

Στον πολιτισμό, επαναφέρατε εκδηλώσεις που προηγουμένως είχατε επικρίνει, όπως το cliff diving και τα μαγειρέματα του δρόμου παρουσιάζοντάς τες ως επιτεύγματα, ενώ απαξιώσατε άλλες επιτυχημένες διοργανώσεις όπως το φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής με τη συνδιοργάνωση σημαντικών φορέων της περιοχής. Αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι διατηρήσατε αρκετές επιτυχημένες εκδηλώσεις όπως το καρναβάλι, το φεστιβάλ πλατείας, δημιουργήσατε νέες και επαναφέρατε κάτι το οποίο και εμείς είχαμε δεσμευτεί και αναφέρομαι στο τριήμερο λόγου και τέχνης.

Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την αποσπασματικότητα και την έλλειψη σταθερής πολιτιστικής στρατηγικής.

Στη σχολική στέγη, παρουσιάζονται ως επιτυχίες επιμέρους επισκευές, όπως για παράδειγμα η επισκευή της στέγης του σχολείου στο Σίσι την ώρα που απουσιάζει η κατασκευή του νέου σχολείου Σισίου που είχε δρομολογηθεί και αποτελεί αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Γενικότερα απουσιάζει η οποιαδήποτε πρόοδος και αναφορά στο σχολικό συγκρότημα της Μεσοράχης παρά τις προεκλογικές σας διαβεβαιώσεις. Θυμίζω την εντονότατη κριτική της σημερινής Αντιδημάρχου Παιδείας στην προηγούμενη διοίκηση για το θέμα της Μεσοράχης, η οποία είχε αναθέσει τις μελέτες δύο σχολείων στην περιοχή. Τώρα ακούμε τη δημοτική αρχή να μας λέει ότι τα χρήματα για δύο σχολεία δεν επαρκούν γεγονός που μόνο ανησυχία προκαλεί στην κοινωνία μας, με το πρόβλημα της σχολικής στέγης να παραμένει έντονο.

Στον τομέα της καθαριότητας, καταγράφηκαν ιδιαίτερα το καλοκαίρι που μας πέρασε σοβαρά προβλήματα αποκομιδής και δυσοσμίας γεγονός που ανέδειξαν αρκετοί συνδημότες μας και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και παραδέχτηκε τον Ιούλιο σε δημόσια συνέντευξή του ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ανησυχητικά δε είναι τα περιστατικά πυρκαγιών στον ΧΥΤΑ, με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια και λειτουργία του χώρου αλλά και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και της πόλης μας.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ολοκληρώθηκαν έργα που είχαν ήδη δρομολογηθεί και βρισκόντουσαν σε τελικό στάδιο από προηγούμενες διοικήσεις, όπως η δημοπράτηση του ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Αγίου Νικολάου, η τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα της Ελούντας και Κριτσάς.

Στα έργα που συνεχίσατε το open mall με μικρές παρεμβάσεις που έμεναν κυρίως στο κομμάτι των προμηθειών, αλλά και η μεταφορά της Λαϊκής Αγορά, μια διαδικασία που ξεκίνησε και σχεδιάστηκε από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, σε χώρο που είχε ήδη κατασκευάσει.

Βρισκόμαστε στα μισά της δημοτικής περιόδου και το δικό σας αποτύπωμα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο. Πολλές εξαγγελίες, πολλές μακέτες, πολλές φωτογραφίες, βίντεο και δελτία τύπου — αλλά ελάχιστο μετρήσιμο έργο.

Μας παρουσιάσατε μακέτες σε δημόσια συνάντηση στο Rex με τους επαγγελματίες της Λίμνης και δεσμευτήκατε να ξεκινήσετε άμεσα την ανάπλαση της βόρειας πλευράς της Λίμνης και τη δημιουργία κτηματολογίου κοινόχρηστων χώρων με σαφείς αποτυπώσεις. Σε λίγο ξεκινά η νέα τουριστική περίοδος και δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Όπως δεν υπάρχει παρά τις δεσμεύσεις και τις εξαγγελίες σας καμία πρόοδος με το ξήλωμα των πεζοδρομίων του παραλιακού που είχατε σε προτεραιότητα!

Έχετε κατ επανάληψη δεσμευτεί για κανονιστικές διατάξεις που θα φέρνατε προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο αλλά δεν τις είδαμε να φτάνουν.

Για την ενδοχώρα, οι ίδιες οι τοπικές κοινότητες εκφράζουν παράπονα εγκατάλειψης. Οι πρόεδροι, ακόμη και της δικής σας παράταξης, δηλώνουν δημόσια ότι δεν έχουν δει ουσιαστική πρόοδο. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα στις πρόσφατες κοπές βασιλόπιτας που παρευρεθήκαμε κύριε Δήμαρχε στα κοινοτικά καταστήματα Ελούντας, Κριτσάς και Νεάπολης όπου οι δικοί σας πρόεδροι ομολόγησαν ότι δεν έχουν γίνει έργα, περιμένουν ακόμα να γίνουν και ότι βρισκόμαστε στο σημείο που ήμασταν πριν από δύο χρόνια. Και έχουν δίκιο. Όπως έχουν δίκιο όλοι οι πρόεδροι και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων για τα παράπονα που εκφράζουν πολλά από τα οποία γίνομαι αποδέκτης. Οι άνθρωποι πέραν του ότι αγαπούν και θέλουν την πρόοδο του τόπου τους, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τους συντοπίτες τους και πρέπει να απολογηθούν για δικά σας λάθη και παραλήψεις. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την αγωνία τους. Στον απολογισμό σας γράφετε, ότι μόλις τον Μάιο του 2025 καταφέρατε να καταγράψετε τις ανάγκες τους. Ενάμιση χρόνο μετά! Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Θυμίζω σε όλους, ότι ο Δήμαρχος προσωπικά έχει αναλάβει και την επίβλεψη τόσο της Νεάπολης όσο και του Βραχασίου δίνοντας κατά την έναρξη της θητείας του το στίγμα του ενδιαφέροντός του γι αυτές τις περιοχές.

Στον απολογισμό σας προς το τέλος κάνετε μια μικρή αναφορά για τη Νεάπολη και το σχεδιασμό σας για το μέλλον.

Αντίθετα για τη δημοτική κοινότητα Βραχασίου απολύτως τίποτα δείχνοντας για μια ακόμη φορά ότι αγνοείται επιδεικτικά αυτή τη μεγάλη ιστορική και τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχή. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες του Δήμου μας και αναφέρω τις μεγαλύτερες την Κριτσά, την Ελούντα που προσφέρει τα μέγιστα στον προϋπολογισμό του Δήμου, το Καλό Χωριό με τα τόσα σοβαρά προβλήματα ιδίως με την υπηρεσία αρχαιοτήτων, τις παραλίες, το αγροκήπιο και το σοβαρότατο πρόβλημα με την καθαριότητα που δημιουργήθηκε επί των ημερών σας.

Στην πόλη του Αγίου Νικολάου παρατηρείται απώλεια κοινωνικής συνοχής, υποχώρηση του εθελοντισμού που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και έλλειψη ζωντάνιας και ενδιαφέροντος για τους νέους. Ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου των Νέων παρά τη ψήφισή του παραμένει ανενεργός. Η συνεργασία του Δήμου με φορείς του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου δεν βρίσκεται στο επίπεδο που απαιτείται.

Γράφετε στον απολογισμό σας για την εποχική πεζοδρόμηση ως επίτευγμα ενώ καταφέρατε να τη λειτουργήστε μόνο για έναν μήνα το 2024 και καθόλου παρά τις συνεχόμενες δημόσιες δεσμεύσεις σας το καλοκαίρι του 2025.

Το ίδιο κάνατε και με τις δημοτικές τουαλέτες της πόλης που ανακαινίσατε με τυμπανοκρουσίες αλλά δε λειτούργησαν παρά μόνο ελάχιστα το 2024.

Οι προεκλογικές σας δεσμεύσεις και προτεραιότητες για εξεύρεση περιφερειακών χώρων στάθμευσης παραμένουν δεσμεύσεις παρά τις μεγάλες ανάγκες που αντιμετωπίζει η πόλη μας ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Για τα κολωνάκια που επίσης αναφέρεστε στον απολογισμό, η απομάκρυνσή τους, ήταν στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις και μάλιστα των 100 πρώτων ημερών. Κι όμως τα περισσότερα στέκουν ακόμα εκεί που βρισκόντουσαν και μάλιστα σε πολύ χειρότερη κατάσταση δημιουργώντας μια άσχημη εικόνα για ντόπιους και επισκέπτες.

Ταυτόχρονα, η σύντομη δημοτική σας περίοδος δικαίως έχει ταυτιστεί με τις αυξήσεις. Είστε η δημοτική αρχή των αυξήσεων.

Δημοτικά τέλη, τέλη παρεπιδημούνταν τέλη κοινοχρήστων χώρων τέλη ελλιμενισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης ακόμη και σε περιοχές χωρίς αποχετευτικό δίκτυο! Αυξήσεις που επιβαρύνουν τους πολίτες σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, χωρίς να συνοδεύονται από αντίστοιχο παραγόμενο έργο.

Για το προσωπικό του Δήμου που επίσης αναφέρεστε, πράγματι κάνατε κάποιες ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις αλλά να σας θυμίσω τις καταγγελίες που έφτασαν σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για μπούλιγκ που υφίσταντο κάποιοι από αυτούς καθώς και τις μετακινήσεις μη αρεστών εκτός δήμου.

Αναφέρεστε σε διπλασιασμό υπαλλήλων στην οικονομική υπηρεσία. Βαρύγδουπη λέξη. Μόνο όμως για τη δημιουργία εντυπώσεων. Γιατί ο διπλασιασμός από έναν σε δύο και μάλιστα σε δύο τμήματα, προφανώς μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί όταν έχουν μεταφερθεί εργαζόμενοι από τις υπηρεσίες του ΟΚΥΔΑΝ και του ΠΑΟΔΑΝ που καταργήθηκαν στον Δήμο. Περίεργος και πρωτοφανής είναι και ο ορισμός αντιδημάρχου εσόδων και όχι οικονομικών ως είθισται σε όλους τους Δήμους, σαν κάτι να φοβάται ο ορισμένος από εσάς αντιδήμαρχος.

Αρκετά είναι τα ζητήματα που θέλω να σταθώ αλλά φοβάμαι ότι δεν μας φτάνει όλο το βράδυ. Θα αναφερθώ ενδεικτικά στην πυροπροστασία του Βρεφονηπιακού σταθμού της Αμμούδας που παρά τη μετακίνηση και την ταλαιπωρία των παιδιών στο κλειστό γυμναστήριο και τις δημόσιες διαβεβαιώσεις σας για την έναρξη λειτουργίας της δεν είναι ακόμα έτοιμη και οι παρατάσεις και όχι η περάτωση όπως μας λέγατε με δελτία τύπου, είναι συνεχόμενες.

Οι παιδικές χαρές για τις οποίες γράφετε θα αναφέρω απλώς ότι δεν είναι ακόμα πιστοποιημένες όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των παιδιών και τις ευθύνες του Δήμου, των αιρετών και των υπαλλήλων.

Η ΔΕΥΑΑΝ αποτελεί μια από τις καλύτερες ΔΕΥΑ της χώρας, με αρίστη οργάνωση και εξαιρετικές επιδόσεις διαχρονικά. Στον απολογισμό βλέπουμε περισσότερο να προβάλλεται ο σχεδιασμός για το μέλλον που είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα λόγω της λειψυδρίας και της ιδιαίτερα ξεροθερμικής περιοχής μας.

Η ΔΑΕΑΝ έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό από όπου γίνονται όλες οι δουλειές του Δήμου και έχει αναλάβει πολλά αντικείμενα λόγω της φύσης της, με την έννοια ότι δεν έχει τις εγκρίσεις και τις χρονοβόρες διαδικασίες του δημοσίου. Έχει παράξει αξιόλογο έργο όμως κύριο θέμα που εντοπίζουμε είναι ο συγκεντρωτισμός του Προέδρου της, η έλλειψη ενημέρωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων πρώτα ενεργεί και μετά ενημερώνει. Πρόσφατα το έπραξε και στο δημοτικό συμβούλιο που αποτελεί και τη γενική συνέλευση της ΔΑΕΑΝ όπου μας ενημέρωσε για την υπογραφή του δανείου του 1.800.000 ευρώ χωρίς την απαραίτητη πρώτα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη νομιμότητα της σύναψης του συγκεκριμένου δανείου. Παράλληλα δεν έχει υπάρξει πρόοδος για το καταδυτικό πάρκο και το θέμα της αδειοδότησης της Μαρίνας ενώ προβληματισμό προκαλεί ο μεγάλος αριθμός απ ευθείας αναθέσεων.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα προβληματική με ευθύνη της προέδρου, και συνυπεύθυνο τον ίδιο τον Δήμαρχο. Η εφαρμογή του κανονισμού, η διαχείριση του χρόνου, η εισαγωγή θεμάτων ως έκτακτα που στη συνέχεια ακυρώνονταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καταδεικνύουν ότι η Πρόεδρος δεν ήταν Πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης. Κορυφαίο αρνητικό γεγονός για τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου θεωρούμε τη μεθοδευμένη άρνηση της Προέδρου να συζητήσει θέμα που έφερε σύσσωμη η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου συγκεντρώνοντας τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών όπως ρητά προβλέπετε από το νομοθέτη. Εχθές αναγκαστήκαμε να μαζέψουμε εκ νέου υπογραφές λόγω νέας απόρριψης αιτήματός μας. Επιπλέον παρά τις δεσμεύσεις της δεν έχει έρθει ακόμα προς ψήφιση ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου όπως προβλέπεται με βάση τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα θεσμικής δυσπιστίας που δεν αρμόζει στο ανώτατο όργανο του Δήμου.

Το συνολικό συμπέρασμα είναι ότι σήμερα ακούσαμε περισσότερο προγραμματικές δηλώσεις από τον Δήμαρχο καθώς το έργο που έχει να αναδείξει κατά το πρώτο μισό της θητείας του είναι ισχνό. Σήμερα δεν κληθήκαμε να ακούσουμε τι θα γίνει, αλλά να κρίνουμε τι έγινε.

Με λυπεί όμως ιδιαίτερα το γεγονός, ότι ο πήχης έχει τοποθετηθεί χαμηλότερα από αυτό που αξίζει και δικαιούται η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Άγιος Νικόλαος χρειάζεται όραμα, σχέδιο και ουσιαστική παραγωγή έργου — όχι διαρκή επικοινωνιακή διαχείριση και μεταφορά της συζήτησης στο μέλλον.