Χάρης Μαμουλάκης: Επαναφέρει την δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη

Την ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη φέρνει ξανά στο προσκήνιο ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών.

Ειδικότερα, ο Χάρης Μαμουλάκης αναδεικνύει την ανάγκη μελέτης υλοποίησης ενός έργου μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με την διερεύνηση των δυνατοτήτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού.

«Η Κρήτη αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά κέντρα της χώρας και ταυτόχρονα έναν από τους πλέον δημοφιλείς ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Η σημερινή της συγκοινωνιακή δομή περιορίζεται ουσιαστικά στις οδικές μεταφορές, με ιδιωτικά ΙΧ ή με λεωφορεία, παραμένοντας το μοναδικό μεγάλο νησί στην Ευρώπη που δεν διαθέτει κανένα μέσο σταθερής τροχιάς. Αυτό όχι μόνο εντείνει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, την περιβαλλοντική ρύπανση και τα προβλήματα προσβασιμότητας, αλλά συνιστά και αναπτυξιακή υστέρηση με ευρύτερες συνέπειες για την οικονομία και την ποιότητα ζωής.».

Με την Επίκαιρη Ερώτηση τονίζεται ότι η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με το έργο του ΒΟΑΚ αλλάζει τα δεδομένα στην τοπική και περιφερειακή κινητικότητα, καθιστώντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς ακόμη πιο επίκαιρη. Γίνεται επίσης αναφορά σε δημόσιες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της προ ολίγων μηνών επίσκεψης του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολου Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου υπογραμμίστηκε ότι τέτοιου τύπου έργα αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, ο ίδιος ο Επίτροπος επεσήμανε την επεξεργασία της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό και τις βιώσιμες μεταφορές, που αναμένεται να παρουσιαστεί το 2026 και στοχεύει στην προώθηση πράσινων υποδομών, φιλικών προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Χάρης Μαμουλάκης επισημαίνει ότι: «Το γεγονός αυτό αφήνει ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής νέων αιτήσεων για χρηματοδότηση έργων υποδομών μεταφορών από ευρωπαϊκούς πόρους, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και τεκμηριωμένος σχεδιασμός από τα κράτη-μέλη. Κατά την τοποθέτησή του μάλιστα, στη συνάντηση που είχε στην Περιφέρεια ο Επίτροπος ανέφερε ότι «η Ευρώπη είναι παντού» και πώς βελτιώνει τη ζωή μας «αρκεί να υπάρχουν οι τοπικοί ηγέτες και οι περιφερειακοί ηγέτες, που έχουν τις γνώσεις να απορροφήσουν τα χρήματα και να τα κατευθύνουν, απαντώντας τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο τόπος μας».

Με αυτά ως δεδομένα και επειδή το μέσο σταθερής τροχιάς – κατά προτεραιότητα στη διαδρομή Ηράκλειο – Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου, με μελλοντική προοπτική επέκτασης σε άλλες πόλεις – συνιστά έργο με τεράστιο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα αλλά και ομόφωνο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, ενώ αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για πράσινη και βιώσιμη κινητικότητα και συνδέεται άμεσα με τους στόχους του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, του Connecting Europe Facility (CEF) και του νέου Μηχανισμού για τις Μεταφορές, ζητούνται απαντήσεις στα ερωτήματα:

1. Πως προτίθεται το Υπουργείο, στον απόηχο των ανωτέρω συναντήσεων και δηλώσεων του Ευρωπαίου Επιτρόπου να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα και τις κατευθύνσεις που διαμορφώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διερευνήσει το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης για ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση έργου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, μέσω των διαθεσίμων μηχανισμών;

2. Πως σκοπεύετε να εντάξετε την Κρήτη στον εθνικό και ευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμων μεταφορών, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού σε σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά προσιτές συγκοινωνίες;