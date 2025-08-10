Χανιά: Ζευγάρι αλλοδαπών «influencer» προσπάθησε να εκβιάσει ιδιοκτήτη βίλας στα Χανιά

Από τις φωτογραφίες πολυτελείας και τα φίλτρα των social media στις χειροπέδες της Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων. Ένας άνδρας που συστήθηκε ως «διάσημος influencer με ένα εκατομμύριο ακολούθους» και η σύντροφός του συνελήφθησαν έπειτα από τρεις ώρες έντασης και σκληρής συμπλοκής με αστυνομικούς σε πολυτελή βίλα. Μια υπόθεση που ξεκίνησε από παράπονα για διακόσμηση και μια νεκρή κατσαρίδα, εξελίχθηκε σε εκβιασμούς, απειλές και σκηνές βίας που θύμιζαν ταινία.

Όλα ξεκίνησαν στις 3 Αυγούστου όταν το ζευγάρι των αλλοδαπών αφίχθη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο ίδιο πολυτελές κατάλυμα στα Χανιά: μια βίλα 400 τ.μ., με ιδιωτική πισίνα, τζακούζι, γήπεδα βόλεϊ και ποδοσφαίρου και έναν κήπο που θύμιζε resort πέντε αστέρων. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια Σάρα Ράπτη, οι πρώτες εντυπώσεις ήταν θετικές. Οι πελάτες έστειλαν μήνυμα ενθουσιασμού για την επιλογή τους.

Η εικόνα, όμως, άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες. Άρχισαν να καταφθάνουν συνεχώς μηνύματα όχι για ελαττώματα ή προβλήματα στη διαμονή αλλά με «διορθώσεις» και «προτάσεις» για το πώς θα έπρεπε να είναι η διακόσμηση, ώστε να «ανταποκρίνεται» στο ποσό που πλήρωναν ημερησίως.

Όταν η διαχειρίστρια τους απάντησε πως αυτά δεν αποτελούν λόγους αποζημίωσης, οι τόνοι ανέβηκαν. Το αποκορύφωμα ήρθε το τρίτο βράδυ: ένα βίντεο με μια νεκρή κατσαρίδα και η φράση «μόλις καταστράφηκαν οι διακοπές μας» άνοιξε νέο κύκλο πιέσεων. Παρά την πρόταση να αποχωρήσουν, παρέμειναν στο κατάλυμα, αλλάζοντας στρατηγική. Η σύζυγος έγινε πιο «γλυκιά» στα μηνύματα, ζητώντας να μάθει αμέσως «το ποσό της επιστροφής».

Την ίδια στιγμή, ο άνδρας επικοινωνούσε με τον ιδιοκτήτη. Η απαίτηση ήταν σαφής: 700 ευρώ για να «ξεχάσει» όσα πέρασε. Στην άρνηση να καταβληθεί το ποσό, επικαλέστηκε την ιδιότητά του ως «διάσημου influencer με ένα εκατομμύριο ακολούθους», απειλώντας ότι θα δημοσιοποιήσει τις «τραγικές εμπειρίες» του, θα ενημερώσει την Εφορία και την Αστυνομία, και θα προβεί σε καταγγελίες σε «όλους τους αρμόδιους φορείς».

Η Σάρα Ράπτη ενημέρωσε την Τουριστική Αστυνομία, η οποία έκρινε ότι πρόκειται για εκβιασμό. Στήθηκε παγίδα με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και αστυνομικό με πολιτικά που εμφανίστηκε ως συγγενής του ιδιοκτήτη. Το σχέδιο ήταν να γίνει η παράδοση των χρημάτων και να ακολουθήσει σύλληψη επ’ αυτοφώρω. Όταν, όμως, άνδρας παρέλαβε τα χρήματα, γύρισε τρέχοντας στη βίλα και κλείστηκε μέσα με τη σύντροφό του.

Ακολούθησαν τρεις ώρες χάους: Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με κλωτσιές, μπουνιές και δαγκώματα, προκαλώντας αμυχές. Παράλληλα κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους, φωνάζοντας ότι θα ανεβάσουν τα βίντεο για να «δείξουν σε όλους ποια είναι η ελληνική αστυνομία».

Η ένταση κορυφώθηκε, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν επανειλημμένα να μπουν στον χώρο. Τελικά, κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στο τμήμα. Εκεί, οι συλληφθέντες αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους, επιμένοντας ότι είναι αθώοι και γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Μετά την προσαγωγή στον εισαγγελέα, το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο με προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα