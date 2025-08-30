CAFE MELI
Χανιά: Υπεγράφη το Πλάτανος-Σφηνάρι έργο 20 εκ. ευρώ

30/08/2025
Ένα έργο πνοής για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τη Δυτική Κρήτη μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του οδικού άξονα Πλάτανος-Σφηνάρι.

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ (με τις απαλλοτριώσεις), αποτελεί το μεγαλύτερο έργο που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και αναμένεται να αναβαθμίσει τις μετακινήσεις, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση σε μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας: «Μέσα από τη συστηματική δουλειά των τεχνικών μας υπηρεσιών και την άριστη συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή και τον Δήμαρχο Γιώργο Μυλωνάκη, φτάσαμε στο θετικό σημείο να υπογράφουμε σήμερα. Με σωστή προετοιμασία και ολοκληρωμένες μελέτες, μπορούμε να διεκδικούμε και να εντάσσουμε έργα, υλοποιώντας τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας για τις υποδομές και την οδική ασφάλεια όλης της Κρήτης».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής χαρακτήρισε το έργο ως κομβικό: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινά η υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου του περιφερειακού μας προγράμματος. Το έργο αυτό δίνει ώθηση για ανάπτυξη στη νοτιοδυτική Κίσσαμο, μια περιοχή που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Επιλέχθηκε η λύση της νέας χάραξης, καθώς ο παλιός δρόμος ήταν επικίνδυνος και παρουσίαζε έντονα γεωλογικά προβλήματα με καταπτώσεις».

Ο Δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία: «Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα στο δυτικό κομμάτι του δήμου μας, όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη και επισκεψιμότητα. Το νέο οδικό δίκτυο θα λύσει πολλά προβλήματα και θα δώσει μεγάλη ώθηση στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια και όλες τις υπηρεσίες για τη συνεργασία».

Στην υπογραφή παραβρέθηκαν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Σπύρος Μπαλαντίνος, ο Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νεκτάριος Κουμάκης, η Διευθύντρια Έργων Π.Ε. Χανίων Χρύσα Χριστινάκη και ο Προϊστάμενος Τμήματος Οδικών Έργων Π.Ε. Χανίων Γιώργος Μπουντουράκης και η Τεχνική Σύμβουλος της Π.Ε. Χανίων Ελένη Δοξάκη.

