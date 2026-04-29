Χανιά: Στο ΠΑΓΝΗ το 4χρονο μετά από άγρια επίθεση σκύλου

Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 4χρονου αγοριού που δέχθηκε άγρια επίθεση από οικόσιτο σκύλο στον Βατόλακκο Χανίων.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στη διαδρομή μέσω του ΒΟΑΚ, όπου εκτελούνται έργα.

Το 4χρονο αγοράκι, που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του συνοδεύεται από αναισθησιολόγο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ με την άφιξή του στο ΠΑΓΝΗ θα εισαχθεί απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας. Το σκυλί, ένα μεγαλόσωμο και ιδιαίτερα δυνατό πιτμπουλ/ντόγκο αρτζεντίνο, ήταν δεμένο στον χώρο.

Το παιδί, μαζί με τη γιαγιά του, πλησίασε για να το χαϊδέψει. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Το ζώο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιτέθηκε ξαφνικά στο μικρό αγόρι.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι το σκυλί, περίπου πέντε ετών, φέρεται να είχε μεγαλώσει μαζί με το παιδί. Παρά ταύτα, η συμπεριφορά του άλλαξε απότομα, χωρίς – μέχρι στιγμής – να υπάρχει σαφής εξήγηση.

Η γιαγιά, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο. Μετέφερε το τραυματισμένο παιδί και επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, ενώ λίγο πριν την είσοδο στα Χανιά συναντήθηκαν με διασώστες που ανέλαβαν τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Εικόνες σοκ – Πολύωρα χειρουργεία

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Χανίων περιγράφονται ως ιδιαίτερα σοβαρές. Το 4χρονο έφερε πολλαπλά και βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, με κακώσεις κοντά στα μάτια, τα αυτιά, τα ιγμόρεια και τη μύτη.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλα χειρουργεία, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για ώρες προκειμένου να σταθεροποιήσουν το παιδί. Τελικά κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή το 4χρονο, το οποίο πλέον δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει σοβαρή.

Σοκ στον Βατόλακκο

Η τοπική κοινωνία στον Βατόλακκο Χανίων παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, ελπίζοντας σε μια θετική πορεία για την υγεία του μικρού παιδιού.

Το περιστατικό επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, αλλά και την ανάγκη αυξημένης προσοχής ακόμη και σε ζώα που θεωρούνται οικεία στο οικογενειακό περιβάλλον.