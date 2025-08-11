CAFE MELI
Χανιά: Στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης το 2026 το συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών

11/08/2025
Στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων, θα πραγματοποιηθεί, τον Ιούλιο του 2026, το μεγάλο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νίκος Καστρινάκης.

Το συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχουν Κρήτες απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, θα έχει κεντρικό θέμα: «Η θέση της Κρήτης στο σήμερα και το αύριο».

«Επιλέξαμε την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης καθώς το παγκόσμιο κύρος και η διεθνής εμβέλειά της, ως και η πεντηκονταετής και πλέον εμπειρία της εγγυάται την επιτυχία και άρτια οργάνωση του μεγάλου αυτού συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών», δήλωσε κ. Καστρινάκης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επιμέρους θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026:
Ομογένεια, Οικονομία και Ανάπτυξη
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026:
Κλιματική Κρίση & Περιβάλλον
Σάββατο 25 Ιουλίου 2026:
Παιδεία & Πολιτισμός
Κυριακή 26 Ιουλίου 2026:
Συμπερίληψη, Κοινωνική Ευθύνη & Εθελοντισμός

Ακολούθησαν δηλώσεις από τον μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, τον δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο Σοφία Μαλανδράκη και τον γενικό διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης Δρ. Κωνσταντίνο Ζορμπά, εκφράζοντας τη στήριξή τους καθώς και τη  βεβαιότητά τους για πλήρη επιτυχία των στόχων και σκοπών του συνεδρίου, χαρακτηρίζοντας το «ιστορικό και κορυφαίο».

