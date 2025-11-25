Χανιά: Στη ΜΕΘ 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο

Μάχη για τη ζωή της δίνει στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων μια 48χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα τροχαίο το βράδυ της Δευτέρας την Κίσσαμο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό, στον δρόμο προς Καλουδιανά, όταν η 48χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο όταν την παρέσυρε το όχημα που οδηγούσε ένας 25χρονος.

Σημειώνεται ότι ο νεαρός οδηγός συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.