CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Στη ΜΕΘ 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Μάχη για τη ζωή της δίνει στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων μια 48χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα τροχαίο το βράδυ της Δευτέρας την Κίσσαμο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό, στον δρόμο προς Καλουδιανά, όταν η 48χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο όταν την παρέσυρε το όχημα που οδηγούσε ένας 25χρονος.

ΧΡΥΣΟΣ

Σημειώνεται ότι ο νεαρός οδηγός συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Συνεχίζεται για 4 ακόμα χρόνια η λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

25/11/2025

Ίδρυση Ελληνοκινεζικού Ερευνητικού Κέντρου για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά από το ΕΛΜΕΠΑ

25/11/2025

Αποτελέσματα έρευνας για τον Τουρισμό Υπαίθρου στην Κρήτη

25/11/2025

«Στην Πράξη»: Κινδυνεύουν οι χρηματοδοτήσεις των ΣΒΑΑ

25/11/2025

Γ. Πλακιωτάκης: Άμεση ενίσχυση της Ιεράπετρας για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών

25/11/2025

Διακοπή ρεύματος στις 27/11 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

25/11/2025

Επιμελητήριο Λασιθίου – Επιτυχημένη ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πρακτικές εφαρμογές της στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

25/11/2025

Η απονομή βραβείων στον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου

25/11/2025

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στις 25/11

24/11/2025
baby moro

Χανιά: Ταρίφα έως 150.000 ευρώ για παρένθετες μητέρες, όλο το βούλευμα

24/11/2025
Back to top button