CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε στον ΧΥΤΑ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σε εξέλιξη η φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στα Χανιά στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί από υδροφόρες Δήμων, ενώ γίνεται μία γιγαντιαία προσπάθεια μέσω χωματοκάλυψης να κατάσταλούν οι φλόγες. Το καύσιμο φορτίο είναι ανυπολογιστης ποσότητας δεδομένου των όγκων απορριμμάτων στο χώρο της Υγειονομικής Ταφής που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σχετικά με τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, δήλωσε μεταξύ άλλων πως :

ΧΡΥΣΟΣ

«Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ και τα μηχανήματα έργου δίνουν μια μεγάλη μάχη, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμη. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν να μην τεθεί σε κίνδυνο κανένας εργαζόμενος, να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς και να διασφαλίσουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων θα συνεχιστεί όσο γίνεται πιο ομαλά. Καθώς θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα τις επόμενες ώρες, παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών ώστε να περιορίσουν, όσο μπορούν, την απόρριψη απορριμμάτων στους κάδους.

Με τη δική σας βοήθεια και τη συλλογική μας προσπάθεια, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία γρήγορα και αποτελεσματικά.

NOVA

Τα Χανιά είναι και θα παραμείνουν ένας από τους πιο καθαρούς δήμους της χώρας. Το εξασφαλίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι μας, μαζί με τη συνεργασία των πολιτών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη όλων σας».

Η φωτιά μπορεί να καίει ακόμα και για μέρες

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο αυτή την ώρα 3.40 ξημερώματα Παρασκευής, η φωτιά συνεχίζει να καίει, το κύριο έργο κατάσβεσης αφορά στις επιχωματώσεις επί του χώρου Υγειονομικής Ταφής και σε δεύτερο χρόνο ή όποτε κρίνεται αναγκαίο υπάρχει παρέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ρίψεις νερού.

Όπως επισήμανε ο κ. Τσαπάκος, η συγκεκριμένη φωτιά ενδέχεται να καίει ακόμα και για μέρες, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα από τον καπνό και την τοξικότητα λόγω του ανέμου που επικρατεί στην περιοχή.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Εντονη διαμαρτυρία των κατοίκων της οδου Κ.Παλαιολόγου

19/09/2025

Η Περιφέρεια Κρήτης στο 1ο διεθνές συνέδριο FAME

19/09/2025

Νέα διακοπή λειτουργίας του φράγματος Αποσελέμη από τον ΟΑΚ

19/09/2025

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται στον Αγιο Νικόλαο ο Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων

19/09/2025

Λασίθι: Ολοκληρώθηκε το σχέδιο δράσης για την Χρυσή

18/09/2025

Σέβη Βολουδάκη: «Άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης με μετακινήσεις στην ενδοχώρα»

18/09/2025

Η Ενωση Δημάρχων Κρήτης για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα

18/09/2025

Στην έκθεση SEREXPO 2025 το Επιμελητήριο Ηρακλείου

18/09/2025

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου σε νέο αντιπλημμυρικό έργο στον Μακρύ Γιαλό

18/09/2025

Κρήτη: Σύμβαση προϋπολογισμού 1,18 εκ. ευρώ για επέκταση ψυχιατρικής κλινικής ΠΑΓΝΗ

18/09/2025
Back to top button