CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας δημοτικής πισίνας

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να δοθεί σε χρήση η νέα δημοτική πισίνα στον Κλαδισό που αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες των αθλητών του ΝΟΧ και των πολιτών, κατά τη διάρκεια ανακατασκευής του κολυμβητηρίου στη Νέα Χώρα.

Το έργο επισκέφθηκαν την Τρίτη, ο δήμαρχος Χανίων, αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη, ο πρόεδρος του ΝΟΧ, ενώ παρών ήταν και ο παραολυμπιονίκης, Αντώνης Τσαπατάκης. Πρόκειται για τη νέα, μόνιμη,  πισίνα του Δήμου Χανίων, διαστάσεων 25×15 μέτρων και βάθους 1,8 μέτρων, που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης έκανε λόγο για ένα έργο που κατασκευάζεται σε χρόνο ρεκόρ και υλοποιεί τη δέσμευση του Δήμου, ότι η πισίνα θα παραδοθεί μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, για να φιλοξενήσει την αθλητική δραστηριότητα του ΝΟΧ και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα πισίνα θα είναι θερμαινόμενη και σχεδιασμένη για χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ στόχο αποτελεί να καλύψει την ανάγκη για αδιάλειπτη αθλητική δραστηριότητα και προπονήσεις των παιδιών και των αθλητών του τόπου, ενόψει των εκτεταμένων εργασιών ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου Νέας Χώρας.

NOVA

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο δήμαρχος Χανίων υπογράμμισε: «Ούτε μια μέρα χωρίς πισίνα, αυτό ήταν το αίτημα των αθλητών, των γονέων και όλη της κοινότητας του υγρού στίβου εδώ στα Χανιά και σε αυτό το αίτημα ανταποκρίθηκε ο Δήμος Χανίων. Ανακοινώνοντας και κατασκευάζοντας ένα έργο το οποίο καλύπτει αυτές τις ανάγκες σε χρόνο ρεκόρ. Σήμερα εδώ, παρακολουθούμε την πορεία των εργασιών και την υλοποίηση της δέσμευσης του Δήμου Χανίων, ότι η πισίνα θα παραδοθεί στον κόσμο μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στον Σεπτέμβριο ώστε πραγματικά όλη αυτή μεγάλη δραστηριότητα του ΝΟΧ και όχι μόνο, να μην διακοπεί ούτε λεπτό και να μπορέσουν οι αθλητές και οι προπονητές να συνεχίσουν αυτή τη σπουδαία δουλειά, που έχει χαρίσει πολλά χαμόγελα μέσα από τις μεγάλες διακρίσεις των Χανιωτών και όλων των εμπλεκόμενων».  Όπως τόνισε ο κ. Σημανδηράκης «οι εργασίες προχωρούν με τάχιστους ρυθμούς και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παραδώσουμε μια πισίνα, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών εντός του Σεπτεμβρίου».

Από την πλευρά του ο Αντώνης Τσαπατάκης ανέφερε: «Σήμερα βρεθήκαμε όλοι μαζί εδώ, για να δούμε πώς προχωράει το έργο και κυρίως για να δούμε τι συμβαίνει με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον αθλητικό αυτό χώρο. Θεωρώ ότι όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες όσον αφορά και το ύψος των ραμπών και ότι αφορά την προβλεπόμενη πρόσβαση έχουν επιμεληθεί, μένουν μόνο λίγες μέρες ακόμα για να δούμε πως θα αποπερατωθεί το έργο, ένα έργο που καταλαβαίνετε ότι η σημαντικότητά του θα είναι πολύ μεγάλη καθώς θα είναι το μόνο αθλητικό κέντρο για υγρό στίβο στα Χανιά».

Στις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου αναφέρθηκε ο κ. Ευθυμίου επισημαίνοντας: «Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο, ευελπιστούμε ότι σε περίπου έναν μήνα από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο των εργασιών και θα απομένουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα εξωτερικά του χώρου, τον φωτισμό και κάποιες μικρές μετατροπές στα αποδυτήρια του Κλειστού, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες».

Τέλος, ο κ. Χήνος εκφράζοντας την ικανοποίηση του ΝΟΧ, των αθλητών αλλά και των προπονητών που δεν θα διακοπούν οι προπονήσεις τους , ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που σε μια μεγάλη ικανοποίηση για τον υγρό στίβο που είναι η ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Νέας Χώρας, ο υγρός στίβος δεν μένει χωρίς εναλλακτική λύση και με τάχιστες διαδικασίες, πρωτόγνωρες, προχωράει το σχέδιο της δημοτικής αρχής, το οποίο δεν είναι άλλο από τη πισίνα που βλέπουμε σήμερα εδώ στον Κλαδισό».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ERT News
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον πρόεδρο της κοινότητας Καλού Χωριού

13/08/2025

Η Κρήτη στην κορυφή των αφίξεων για το 2025

13/08/2025

Λασίθι: Στρατηγική μελέτη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

13/08/2025

Ηράκλειο: Προχωρά η είσοδος ιδιώτη στην αποκομιδή των απορριμμάτων

13/08/2025

Ηράκλειο: Προχωρά η αδειοδότηση για το νέο mega εμπορικό πάρκο

13/08/2025

Νέα εφαρμογή και σύστημα τηλεματικής από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την αστική συγκοινωνία

13/08/2025

Χανιά: Παρουσιάστηκε το πρωτοποριακό σύστημα πυρανίχνευσης και αντιπυρικών παρεμβάσεων

12/08/2025
crete high

Το τριπλό χαρτί ανάπτυξης της Κρήτης: Ακίνητα, τουρισμός, logistics

12/08/2025

Ξεκίνησε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου το πρόγραμμα πλυσίματος και καθαρισμού των πεζοδρομίων

12/08/2025

Συνελήφθησαν 3 άτομα κατηγορούμενοι για ναρκωτικά στο Ηράκλειο

12/08/2025
Back to top button