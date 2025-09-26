CAFE MELI
Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

Τραγικό τέλος είχε ο τραυματισμός ενός τετράχρονου παιδιού σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Κίσαμο.

Όπως αναφέρει το Flashnews.gr, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά τη μεταφορά και τη νοσηλεία του, κατέληξε.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.

Από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες έκαναν λόγο για ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό, καθώς το παιδί είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

