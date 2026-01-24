CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Πατέρας στα κρατητήρια – Πήγε μεθυσμένος να πάρει την κόρη του από το σχολείο

Υπό κράτηση μέχρι να δικαστεί την Δευτέρα παραμένει ο 48χρονος οδηγός που αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ για περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη το μεσημέρι σε δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν πήγε να παραλάβει την κόρη του, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο και έλαβε τριήμερη προθεσμία ενώ διατάχθηκε να παραμείνει κρατούμενος. Πρόκειται για πατέρα τεσσάρων παιδιών, ο οποίος προκάλεσε όχι μόνο αναστάτωση αλλά και ζημιές σε οχήματα άλλων γονέων και κηδεμόνων την ώρα της αναχώρησης των μαθητών όταν έφτασε στο σχολείο μέσα από μια τρελή πορεία του τζιπ του.

