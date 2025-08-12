Χανιά: Παρουσιάστηκε το πρωτοποριακό σύστημα πυρανίχνευσης και αντιπυρικών παρεμβάσεων

Το νέο καινοτόμο σύστημα πυρανίχνευσης, καθώς και οι αντιπυρικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται από τον Δήμο Χανίων για την προστασία των δασικών εκτάσεων της περιοχής, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση.

Κατά την παρουσίαση, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μανώλης Λέκκας, ανέλυσε τη λειτουργία του «έξυπνου» συστήματος, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία όπως ο Άγιος Ματθαίος, τα Λενταριανά, ο Προφήτης Ηλίας και το Σόδυ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, το σύστημα περιλαμβάνει κάμερες, αισθητήρες, scanner και drone επιτήρησης, τα οποία προσφέρουν συνεχή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες στο δασικό περιβάλλον. Η συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε στην εργολαβία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και το Δασαρχείο Χανίων, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εντός των δασών, που επιτρέπουν την ταχεία πρόσβαση και επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αξιοσημείωτο είναι το ότι τα φυτικά υπολείμματα δεν απομακρύνονται, αλλά επαναχρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παρέμβασης.