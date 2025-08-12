CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Παρουσιάστηκε το πρωτοποριακό σύστημα πυρανίχνευσης και αντιπυρικών παρεμβάσεων

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το νέο καινοτόμο σύστημα πυρανίχνευσης, καθώς και οι αντιπυρικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται από τον Δήμο Χανίων για την προστασία των δασικών εκτάσεων της περιοχής, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση.

Κατά την παρουσίαση, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μανώλης Λέκκας, ανέλυσε τη λειτουργία του «έξυπνου» συστήματος, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία όπως ο Άγιος Ματθαίος, τα Λενταριανά, ο Προφήτης Ηλίας και το Σόδυ.

ΧΡΥΣΟΣ

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, το σύστημα περιλαμβάνει κάμερες, αισθητήρες, scanner και drone επιτήρησης, τα οποία προσφέρουν συνεχή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες στο δασικό περιβάλλον. Η συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε στην εργολαβία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και το Δασαρχείο Χανίων, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εντός των δασών, που επιτρέπουν την ταχεία πρόσβαση και επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αξιοσημείωτο είναι το ότι τα φυτικά υπολείμματα δεν απομακρύνονται, αλλά επαναχρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παρέμβασης.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

crete high

Το τριπλό χαρτί ανάπτυξης της Κρήτης: Ακίνητα, τουρισμός, logistics

12/08/2025

Ξεκίνησε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου το πρόγραμμα πλυσίματος και καθαρισμού των πεζοδρομίων

12/08/2025

Συνελήφθησαν 3 άτομα κατηγορούμενοι για ναρκωτικά στο Ηράκλειο

12/08/2025

Υπεγράφη η σύμβαση 5,1 εκ. ευρώ για επισκευές βλαβών στις γέφυρες του ΒΟΑΚ Π.Ε. Ηρακλείου-Ρεθύμνου

12/08/2025
thlefwnikh apath

Εξιχνιάσθηκαν 2 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ηράκλειο και Λασίθι

12/08/2025

Εγκαίνια της νέας κλινικής Επιληψίας στο ΠαΓΝΗ που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Παγκρητική Ένωση Αμερικής

12/08/2025

«Ενωτική Κίνηση Πολιτών»: Πολιτικό παιχνίδι με την Καθαριότητα στις πλάτες των δημοτών και του τουρισμού μας

12/08/2025

Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα για ελλείψεις υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου

12/08/2025
deddie

Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη 13/8 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

12/08/2025

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

11/08/2025
Back to top button