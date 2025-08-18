CAFE MELI
Χανιά: Μεθυσμένη οδηγός σκόρπισε τον τρόμο σε πεζόδρομο

Τον τρόμο σκόρπισε μεθυσμένη οδηγός, η οποία μπήκε με το αυτοκίνητο σε κεντρικό πεζόδρομο στα Χανιά μέρα-μεσημέρι, που ήταν γεμάτος κόσμο και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το αυτοκίνητο προκάλεσε φθορές σε καρέκλες και τραπέζια τα οποία παρέσυρε η οδηγός.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται μαρτυρία μητέρας, από θαύμα δεν εκτυλίχθηκε τραγωδία καθώς το ΙΧ παρέσυρε το καροτσάκι του μωρού της, το οποίο ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) στην περιοχή του Κουμ Καπί, όταν οι θαμώνες των καφέ που ήταν γεμάτα από κόσμο, είδαν να περνά ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα από τον πεζόδρομο της παραλίας, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μάλιστα με ταχύτητα.

Η γυναίκα οδηγός ήταν μεθυσμένη

Ο κόσμος που καθόταν στις καφετέριες αν και ταραγμένος, σηκώθηκε και άρχισε να κυνηγάει το αυτοκίνητο για να προσπαθήσει να το σταματήσει.

Παράλληλα κλήθηκε και η αστυνομία που σταμάτησε την 39χρονη οδηγό και στο αλκοτέστ που της έγινε βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.

Δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό, καθώς έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν απρόσεκτοι οδηγοί να εισέρχονται στο δρόμο παρά τα απαγορευτικά σήματα.

