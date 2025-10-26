ΚΡΗΤΗ
Χανιά: Με νέους γιατρούς ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο
Με τρεις νέους ειδικευμένους γιατρούς ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».
Συγκεκριμένα, ενώπιον της Διοίκησης του Νοσοκομείου Γιώργου Μπέα και Μανώλη Καλλιονάκη, υπέγραψαν και ανέλαβαν καθήκοντα οι Επικουρικοί Ιατροί Χουστουλάκη Ευαγγελία ειδικευμένη Πυρηνική Ιατρός στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, η Ρεπούση Ελπίδα ειδικευμένη Νευρολόγος στη Νευρολογική Κλινική και ο Περράκης Άρης ειδικευμένος Καρδιολόγος στην Καρδιολογική Κλινική.
Τέλος, ορκίστηκε ενώπιον του Διοικητή του Nοσοκομείου και ανέλαβε τα καθήκοντα της στην Καρδιολογική Κλινική η ΠΕ Νοσηλεύτρια Μπουρδάκη Ευανθία.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram