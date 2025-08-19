Χανιά: Μαζικές αποχωρήσεις Ελλήνων εργαζομένων από ξενοδοχεία και απασχόληση αλλοδαπών με μηδενικούς ελέγχους | +Video

Συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης επικρατούν σε ξενοδοχειακές μονάδες των Χανίων, συγκεκριμένων ιδιοκτητών, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού. Οι ανύπαρκτοι έλεγχοι λόγο υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, αφήνουν πρόσφορο έδαφος για υπερεργασία, εργασία χωρίς ρεπό και χωρίς την καταβολή όλων των προβλεπόμενων από το νόμο. Παράλληλα η σταδιακή επικράτηση των αλλοδαπών στις ξενοδοχειακές μονάδες – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – αλλάζει το προφίλ των ξενοδοχείων και συχνά υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων κ. Μανόλη Μπαμιάκη, ο οποίος περιγράφοντας την κατάσταση είπε ότι «όποιος περνάει απ’ το δρόμο κουστουμαρίζεται και βαφτίζεται ξενοδοχοϋπάλληλος». Οι εξειδικευμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι – πόσο δε μάλλον οι απόφοιτοι τουριστικών σχολών – τείνουν να γίνουν είδος προς εξαφάνιση σε πολλά ξενοδοχεία του νομού.

Η έλλειψη οικονομικών και εργασιακών κινήτρων οδήγησε τα προηγούμενα χρόνια σε μαζικές αποχωρήσεις Ελλήνων εργαζομένων και τα πόστα τους ανέλαβαν αλλοδαποί. Νεαροί από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, την Ινδία, στελεχώνουν πλέον δεκάδες ξενοδοχειακές μονάδες. Καταγγελίες για εργασία ορισμένων αλλοδαπών σε δύο βάρδιες αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δεν έχουν ελεγχθεί καθώς στην Επιθεώρηση Εργασίας Χανίων οι μόλις δύο υπάλληλοι είναι αδύνατο να σηκώσουν όλο το βάρος των ελέγχων.

«Δυστυχώς κάθε χρόνο είμαστε και λιγότεροι. Άνθρωποι που δούλευαν επί 20-25 χρόνια παραιτούνται διότι δεν αντέχουν τις συνθήκες εργασίας και βρίσκουν άλλες δουλειές. Εκεί που πάει το μοντέλο, στο τέλος οι περισσότεροι θα είναι αλλοδαποί. Διευκρινίζω ότι φυσικά και δεν έχουμε πρόβλημα, θέλουμε να συνυπάρξουμε, αλλά κάποιος πρέπει να ελέγξει κι αυτούς τους ανθρώπους», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Μανόλης Μπαμιάκης.

Το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων κάνει λόγο για αλλαγή στο προφίλ του προσωπικού, αλλά και για πτώση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σέρβις υποβαθμίζεται καθώς δεν υπάρχει εξειδίκευση, σημειώνει ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Την ίδια ώρα περιστατικά εξάντλησης του προσωπικού σε ξενοδοχεία εξακολουθούν να καταγράφονται, χωρίς όμως να καταγγέλλονται επισήμως. «Υπήρχαν και υπάρχουν και όλα οφείλονται στο γεγονός ότι δεν διενεργούνται έλεγχοι. Έχουμε καταγγελίες ότι υποχρεώνουν εργαζόμενους να χτυπάνε τις κάρτες τους κάποιες Κυριακές, κάποιοι εργοδότες χτυπάνε οι ίδιοι τις κάρτες αντί για το προσωπικό. Υπάρχει μια ασυδοσία. Πρέπει να γίνει κάτι, δε μπορεί να συνεχίζεται αυτό», συμπλήρωσε ο κ. Μπαμιάκης.

Το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων, όπως και συνολικά ο κλάδος, ζητά ελέγχους ακόμη και από κεντρικούς μηχανισμούς και επαναφέρει το αίτημα για παράταση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας προκειμένου, αφ’ ενός οι εναπομείναντες εργαζόμενοι να καταφέρουν να επιβιώσουν, αφετέρου να έχουν κίνητρο να παραμείνουν στο χώρο.