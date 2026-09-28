Χανιά: Οι «κρυμμένοι θησαυροί» της Κρήτης θα ταξιδέψουν στη Φινλανδική αγορά

Μακριά από τις κλασικές εικόνες της Κρήτης που έχουν ήδη καθιερωθεί στις διεθνείς τουριστικές αγορές, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στρέφει την προβολή της σε τόπους και εμπειρίες που παραμένουν λιγότερο γνωστοί στο ξένο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, δύο δημοσιογράφοι του φινλανδικού τουριστικού Τύπου θα φιλοξενηθούν στα Χανιά από 19 έως 24 Οκτωβρίου 2026, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Βόρειας Ευρώπης και Βαλτικής. Μεταξύ των προσκεκλημένων περιλαμβάνεται ο αρχισυντάκτης του γνωστού ταξιδιωτικού περιοδικού Mondo.

Αναζητώντας την άγνωστη πλευρά των Χανίων

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί γύρω από τους λεγόμενους «κρυμμένους θησαυρούς» της Κρήτης και δίνει έμφαση σε εικόνες και εμπειρίες έξω από τα περισσότερο αναγνωρίσιμα τουριστικά σημεία.

Μικροί οικισμοί, φυσικά τοπία, θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, τοπικές παραδόσεις, γαστρονομικές εμπειρίες και βιωματικές δραστηριότητες θα αποτελέσουν τη βάση της δημοσιογραφικής γνωριμίας με τον προορισμό.

Η επιλογή αυτή υπηρετεί και έναν ευρύτερο στόχο: τη διασπορά της τουριστικής κίνησης σε περισσότερες περιοχές του νησιού και την ανάδειξη εμπειριών που μπορούν να στηρίξουν επισκέψεις πέρα από την περίοδο υψηλής ζήτησης.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται έτσι από την απλή προβολή των γνωστών αξιοθέατων προς μια περισσότερο βιωματική παρουσίαση των Χανίων, που συνδέεται με τον τόπο, τους ανθρώπους και την τοπική καθημερινότητα.

Ξεναγήσεις, διαδρομές και γαστρονομικές εμπειρίες

Κατά τη διάρκεια της εξαήμερης φιλοξενίας προβλέπεται η διάθεση οχήματος για τις μετακινήσεις των δημοσιογράφων, ώστε να μπορούν να επισκεφθούν διαφορετικά σημεία της Περιφερειακής Ενότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δύο ημέρες ξεναγήσεων από επαγγελματίες ξεναγούς, καθώς και γεύματα με στόχο τη γνωριμία των επισκεπτών με την κρητική γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα.

Η ενέργεια εντάσσεται στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες, bloggers, δημιουργούς περιεχομένου και άλλους διαμορφωτές κοινής γνώμης, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού στις αγορές του εξωτερικού.