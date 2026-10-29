Χανιά: Καταγγελίες εργαζομένων της Pizza Fan για απλήρωτες υπερωρίες και παρατυπίες στην ψηφιακή κάρτα

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας σε καταστήματα Pizza Fan στα Χανιά έχουν διατυπωθεί από εργαζομένους, οι οποίοι ζητούν τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν τις συμβάσεις, την καταγραφή του χρόνου εργασίας και την καταβολή δεδουλευμένων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση του Σωματείου Επισιτισμού Νομού Χανίων, το οποίο ανακοίνωσε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί.

Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν κατά τη συνάντηση των εργαζομένων με το Σωματείο, φέρονται να πραγματοποιούνταν αλλαγές στις συμβάσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι εργαζόμενοι καλούνταν να καταγράφουν την ολοκλήρωση του ωραρίου τους μέσω της ψηφιακής κάρτας, ενώ στη συνέχεια παρέμεναν στον χώρο εργασίας και συνέχιζαν να εργάζονται.

Επιπλέον, διατυπώνονται ισχυρισμοί για υπερωριακή απασχόληση χωρίς την αντίστοιχη καταβολή αποδοχών.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες εργαζομένων και δεν συνιστούν ακόμη επίσημα διαπιστωμένες παραβάσεις.

Αβεβαιότητα για τις θέσεις εργασίας

Η υπόθεση συνδέεται και με την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων, γεγονός που έχει δημιουργήσει ανησυχία για το εργασιακό μέλλον του προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι ζητούν σαφείς απαντήσεις σχετικά με τη συνέχιση της απασχόλησής τους και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Το Σωματείο Επισιτισμού επισημαίνει ότι η προστασία των θέσεων εργασίας και η καταβολή των οφειλόμενων ποσών αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Στο επίκεντρο η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η ψηφιακή κάρτα αποτελεί εργαλείο καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας και εφαρμογής των σχετικών κανόνων.

Η ορθή λειτουργία της προϋποθέτει ότι οι ώρες που δηλώνονται αντιστοιχούν στην πραγματική απασχόληση.

Οι καταγγελίες για αναντιστοιχία μεταξύ καταγεγραμμένου και πραγματικού ωραρίου χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Η προγραμματισμένη κινητοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας έχει ως βασικό αίτημα τη διερεύνηση των καταγγελιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το Σωματείο ανακοίνωσε επίσης ότι επιδιώκει συντονισμό με αντίστοιχες οργανώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί οριστικό πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Αναμένονται απαντήσεις

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της ορθής καταγραφής του χρόνου εργασίας, της διαφάνειας στις συμβάσεις και της πλήρους καταβολής των νόμιμων αποδοχών.

Οι ισχυρισμοί των εργαζομένων θα πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, με δυνατότητα τοποθέτησης και της εργοδοτικής πλευράς.

Το επόμενο διάστημα θα αποσαφηνιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν σχετικοί έλεγχοι και ποια θα είναι τα αποτελέσματά τους.