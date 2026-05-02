Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε στήσει «βιομηχανία» τηλεφωνικών απατών

Newsroom 2 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/05/2026
Μεθοδική, στοχευμένη και πλήρως τεκμηριωμένη ήταν η επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε στήσει «βιομηχανία» τηλεφωνικών απατών, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ανυποψίαστους πολίτες.

Η σπείρα δρούσε οργανωμένα, με ξεκάθαρη δομή και καταμερισμό ρόλων, προσεγγίζοντας τα θύματά της κυρίως τηλεφωνικά.

Παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, κατάφερναν να αποσπούν την εμπιστοσύνη πολιτών στα Χανιά, πείθοντάς τους να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικά σημεία των κατοικιών τους.

Στη συνέχεια, οι λεγόμενοι «εισπράκτορες» της οργάνωσης αναλάμβαναν να συλλέξουν τη λεία.

Στα 62.000 ευρώ η λεία τους

Η δράση τους αποδείχθηκε εκτεταμένη και επικερδής: μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων (16–30 Απριλίου), εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις απάτης – έξι τετελεσμένες και μία απόπειρα – με συνολική λεία που αγγίζει τις 62.000 ευρώ.

Σε μία μάλιστα περίπτωση, η υπόθεση κλιμακώθηκε σε ληστεία: όταν το θύμα αντιλήφθηκε την απάτη και προσπάθησε να αποτρέψει την παράδοση, μέλος της συμμορίας της άρπαξε με τη βία την τσάντα και διέφυγε.

Καθοριστικής σημασίας για την εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν η άρτια επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σε συντονισμένη επιχείρηση, δύο από τα βασικά μέλη (27 και 19 ετών) εντοπίστηκαν στον Πειραιά και συνελήφθησαν άμεσα με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής. Παράλληλα, σε έρευνες που ακολούθησαν στα Χανιά συνελήφθη και τρίτο μέλος, ηλικίας 21 ετών.

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν έξι ημεδαποί, ηλικίας 19 έως 40 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ’ εξακολούθηση, κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήματα, χρυσαφικά, κινητά τηλέφωνα, 24 γραμμάρια κάνναβης, ρουχισμός, καθώς και μέσα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους, όπως οχήματα και μοτοσικλέτα. Μέρος των κλοπιμαίων επιστράφηκε ήδη σε θύματα.

Η επιτυχία της επιχείρησης αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, επιμονής και επιχειρησιακής επάρκειας των αστυνομικών αρχών των Χανίων, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποδομήσουν ένα οργανωμένο κύκλωμα που εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και την ενδεχόμενη εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Σχετικά άρθρα

Με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ η συμμετοχή της Κρήτης στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση AREPO στις Βρυξέλλες

2 Μαΐου 2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυριάκο Κώτσογλου

2 Μαΐου 2026

Η Κρήτη στη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural

2 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές του στολίσκου που ταξίδευε προς τη Γάζα

2 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Επέστρεψαν οπλισμένοι στο μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη

2 Μαΐου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 2/5/2026

2 Μαΐου 2026

Με αρματαγωγό μεταφέρθηκαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου προς τη Γάζα

1 Μαΐου 2026

Στο Παγκρήτιο Στάδιο η προετοιμασία κορυφαίων ξένων αθλητών και ομάδων στίβου από χώρες της Ε.Ε

1 Μαΐου 2026

Η ολομέλεια Απριλίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

30 Απριλίου 2026

Εγκρίθηκε η νέα στρατηγική Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίου Νικολάου

30 Απριλίου 2026
