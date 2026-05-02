Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε στήσει «βιομηχανία» τηλεφωνικών απατών

Μεθοδική, στοχευμένη και πλήρως τεκμηριωμένη ήταν η επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε στήσει «βιομηχανία» τηλεφωνικών απατών, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ανυποψίαστους πολίτες.

Η σπείρα δρούσε οργανωμένα, με ξεκάθαρη δομή και καταμερισμό ρόλων, προσεγγίζοντας τα θύματά της κυρίως τηλεφωνικά.

Παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, κατάφερναν να αποσπούν την εμπιστοσύνη πολιτών στα Χανιά, πείθοντάς τους να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικά σημεία των κατοικιών τους.

Στη συνέχεια, οι λεγόμενοι «εισπράκτορες» της οργάνωσης αναλάμβαναν να συλλέξουν τη λεία.

Στα 62.000 ευρώ η λεία τους

Η δράση τους αποδείχθηκε εκτεταμένη και επικερδής: μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων (16–30 Απριλίου), εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις απάτης – έξι τετελεσμένες και μία απόπειρα – με συνολική λεία που αγγίζει τις 62.000 ευρώ.

Σε μία μάλιστα περίπτωση, η υπόθεση κλιμακώθηκε σε ληστεία: όταν το θύμα αντιλήφθηκε την απάτη και προσπάθησε να αποτρέψει την παράδοση, μέλος της συμμορίας της άρπαξε με τη βία την τσάντα και διέφυγε.

Καθοριστικής σημασίας για την εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν η άρτια επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σε συντονισμένη επιχείρηση, δύο από τα βασικά μέλη (27 και 19 ετών) εντοπίστηκαν στον Πειραιά και συνελήφθησαν άμεσα με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής. Παράλληλα, σε έρευνες που ακολούθησαν στα Χανιά συνελήφθη και τρίτο μέλος, ηλικίας 21 ετών.

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν έξι ημεδαποί, ηλικίας 19 έως 40 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ’ εξακολούθηση, κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήματα, χρυσαφικά, κινητά τηλέφωνα, 24 γραμμάρια κάνναβης, ρουχισμός, καθώς και μέσα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους, όπως οχήματα και μοτοσικλέτα. Μέρος των κλοπιμαίων επιστράφηκε ήδη σε θύματα.

Η επιτυχία της επιχείρησης αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, επιμονής και επιχειρησιακής επάρκειας των αστυνομικών αρχών των Χανίων, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποδομήσουν ένα οργανωμένο κύκλωμα που εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και την ενδεχόμενη εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.