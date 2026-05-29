ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Εντοπίστηκε φυτεία με 1330 δενδρύλλια κάνναβης

29 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/05/2026
Φυτεία με 1330 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά οι οποίες προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις και συγκεκριμένα τριών ημεδαπών  (δύο 29χρονων  και μιας 25χρονης ) και ενός ακόμα 31χρονου αλλοδαπού. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, για καλλιέργεια κάνναβης και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και κατά περίπτωση περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ ,στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και στα πλαίσια έρευνας χαρακτήρα «bottom up investigation» που αφορούν προηγούμενες υποθέσεις κατόπιν πολύμηνης μεθοδευμένης και συνδυαστικής αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης και κατάλληλης αξιολόγησης δεδομένων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, εντοπίστηκε σε δασική περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου όπου βρέθηκαν κηπευτικά δοχεία εντός των οποίων φύονταν -1.330- νεαρά φυτά κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν, καθώς και διάφορα εργαλεία κηπευτικών και σύστημα άρδευσης.

Ακολούθως διενεργήθηκαν κατ’ οίκον έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων σε περιοχές των Δήμων Αποκορώνου και Χανίων, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2- ζυγαριές ακριβείας,
-79- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,
το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (3.505) ευρώ,
κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,
-2- κροτίδες,
ένα (1) FULL FACE χρώματος μαύρου,
ένας σουγιάς,
οκτώ συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Επιπλέον κατασχέθηκαν δυο (2) δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

