Χανιά: Ελεύθεροι και οι πέντε κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό ανήλικης!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/03/2026
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι έξι νεαροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης στα Χανιά τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Οι πέντε από αυτούς κατηγορούνται για τον βιασμό και ο ένας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται και δύο ανήλικοι, ένας 15χρονος Βούλγαρος και ένας 17χρονος Έλληνας.

Μάλιστα, ένας εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 21 ετών φέρεται να βιντεοσκοπούσε την εγκληματική πράξη με το κινητό του τηλέφωνο και να έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και χρηματική εγγύηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία του 17χρονου θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί της βρισκόταν μια 16χρονη από τη Βουλγαρία, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, είχε συναινετική επαφή με έναν 18χρονο Βούλγαρο.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων η 16χρονη για υπόθεση ναρκωτικών, ένας 17χρονος που φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο όσα συνέβαιναν, καθώς και οι μητέρες των ανηλίκων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

