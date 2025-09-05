CAFE MELI
Χανιά: Εγκληματική οργάνωση – Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, έξι προφυλακίστηκαν

05/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τις ανακριτικές αρχές και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες.

Ανάμεσα στους 17 κατηγορούμενους που θα κληθούν να δώσουν αύριο εξηγήσεις στην αρμόδια ανακριτική αρχή είναι και τα δύο αδέρφια, στα οποία αποδίδονται από την αστυνομία αρχηγικοί ρόλοι.

Χθες, Τετάρτη, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Κατηγορείται ότι έδινε πληροφορίες στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης.

Οι σημερινές απολογίες αφορούσαν κυρίως τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον συνήγορο δύο εκ των κατηγορουμένων, Γιώργο Φραντζεσκάκη, το γεγονός ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Όπως ανέφερε, οι πελάτες του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σημειώνεται ότι αναμένονται εντάλματα σύλληψης για την δεύτερη δικογραφία με τους μεθοδικούς εκβιασμούς και τις πιέσεις γύρω από τη μοναστική περιουσία. Το φως της δημοσιότητας έχουν δει σοκαριστικοί διάλογοι και το προανακριτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ο αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση της κρητικής μαφίας τελικά θα είναι τριψήφιος.

