CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Εγκαινιάστηκε ο χώρος φιλοξενίας παιδιών που εμπλέκονται σε ενδοοικογενειακή βία

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Εγκαινιάστηκε την Τρίτη 25/11, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο νέος χώρος ολιγόωρης φιλοξενίας παιδιών στα Χανιά που εμπλέκονται σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η δημιουργία του «Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Παιδιών», το οποίο βρίσκεται ενός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, έχει στόχο την η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των παιδιών στις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες έως την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετιζόμενων με την ενδοοικογενειακή βία και λοιπών εγκλημάτων, όπως αναφέρει σχετικά, η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

ΧΡΥΣΟΣ

 

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

polytexneio kritis

Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025

26/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοίνωση Δημάρχου για την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό

26/11/2025

Ηράκλειο: Πρόταση για ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χλμ. εντός της πόλης

26/11/2025
stratos army

Ρόδος: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης σε πεδίο βολής – Από την Κρήτη ο νεαρός

26/11/2025

Santa Run Elounda 2025 – Τρέχουμε, προσφέρουμε, γιορτάζουμε – Εσείς δηλώσατε συμμετοχή;

26/11/2025
arkaloxori

Στα funds και τις τράπεζες οι περιουσίες των σεισμόπληκτων – Το ζήτημα στη Βουλή

26/11/2025

Ηράκλειο: Μαθητές δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου

26/11/2025

25 Νοεμβρίου – Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

26/11/2025

Αποτελέσματα έρευνας για τον Τουρισμό Υπαίθρου στην Κρήτη

26/11/2025

Συνεχίζεται για 4 ακόμα χρόνια η λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

25/11/2025
Back to top button