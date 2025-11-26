Χανιά: Εγκαινιάστηκε ο χώρος φιλοξενίας παιδιών που εμπλέκονται σε ενδοοικογενειακή βία

Εγκαινιάστηκε την Τρίτη 25/11, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο νέος χώρος ολιγόωρης φιλοξενίας παιδιών στα Χανιά που εμπλέκονται σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Η δημιουργία του «Δωματίου Ολιγόωρης Φιλοξενίας Παιδιών», το οποίο βρίσκεται ενός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, έχει στόχο την η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των παιδιών στις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες έως την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετιζόμενων με την ενδοοικογενειακή βία και λοιπών εγκλημάτων, όπως αναφέρει σχετικά, η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.