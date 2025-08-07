CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Δόθηκε σε κυκλοφορία δρόμος χωρίς πινακίδες – «Το gps τους βγάζει σε βουνό»!

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία έρχονται τουρίστες στα Χανιά, που περνούν από νέο δρόμο ο οποίος δόθηκε σε κυκλοφορία, μόλις πριν από μερικές ημέρες.

Η δημιουργία της παράκαμψης Τοπολίων στην Κίσσαμο, στον δρόμο που οδηγεί προς Ελαφονήσι, είχε σκοπό να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες, αλλά τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα από την αρχή.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και περιγραφές κατοίκων της περιοχής, ο δρόμος δόθηκε σε κυκλοφορία χωρίς πινακίδες, που να προειδοποιούν τους οδηγούς για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν, πολλοί από αυτούς να χάνουν τον προσανατολισμό τους και να παραπέμπονται σε χρήση gps που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, αφού ο νέος δρόμος δεν έχει χαρτογραφηθεί στη Google.

Επιχειρηματίας της περιοχής, είπε: «Αρκετοί είναι εκείνοι που έρχονται στα μαγαζιά μας και κάνουν παράπονα γιατί χάθηκαν. Ο νέος δρόμος δεν έχει χαρτογραφηθεί στη Google, με αποτέλεσμα το gps να τους βγάζει σε… βουνό, με αποτέλεσμα να χάνονται ή να χρειάζεται να κάνουν αναστροφή για να γυρίσουν πίσω, και να μπουν από τον παλιό δρόμο».

NOVA

«Ο δρόμος παραδόθηκε αλλά δεν υπάρχουν ταμπέλες που να τους προειδοποιούν για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν με αποτέλεσμα να χάνονται. Είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε εμείς, οι επιχειρηματίες, που δεν είναι δουλειά μας. Τι έκαναν, παρέδωσαν το έργο, χωρίς να έχουν προβλέψει;», συνέχισε.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής, επισημαίνουν ότι εκτός από την ταλαιπωρία των επισκεπτών, υπάρχει και κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από zarpanews
Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

proslipsi

Έρχονται 745 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών – 28 στον Αγιο Νικόλαο

07/08/2025
arkaloxori seismos

Αρκαλοχώρι: Ακόμη περιμένουν την αποζημίωση για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες

07/08/2025

Ηράκλειο: Σε εισρόφηση λυμάτων και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 57χρονου

07/08/2025

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6/8/2025 | +Video

07/08/2025

Δωρεά του Δήμου Αγίου Νικολάου στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης Νεάπολης

07/08/2025

Σύλλογος Εστίασης Αγίου Νικολάου: «Σιωπή από τη Δημοτική Αρχή – Νέο πείραμα στις πλάτες μας»

07/08/2025

Έντονη αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου για τη νέα μείωση παροχής νερού από το φράγμα Αποσελέμη | +Video

06/08/2025
tourismos

Συγκρατημένες οι πληρότητες στα ξενοδοχεία λόγω ακρίβειας

06/08/2025

Χανιά: Ερευνα του Δήμου για τον τουρισμό και τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών

06/08/2025

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

06/08/2025
Back to top button