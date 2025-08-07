Χανιά: Δόθηκε σε κυκλοφορία δρόμος χωρίς πινακίδες – «Το gps τους βγάζει σε βουνό»!

Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία έρχονται τουρίστες στα Χανιά, που περνούν από νέο δρόμο ο οποίος δόθηκε σε κυκλοφορία, μόλις πριν από μερικές ημέρες.

Η δημιουργία της παράκαμψης Τοπολίων στην Κίσσαμο, στον δρόμο που οδηγεί προς Ελαφονήσι, είχε σκοπό να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες, αλλά τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα από την αρχή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και περιγραφές κατοίκων της περιοχής, ο δρόμος δόθηκε σε κυκλοφορία χωρίς πινακίδες, που να προειδοποιούν τους οδηγούς για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν, πολλοί από αυτούς να χάνουν τον προσανατολισμό τους και να παραπέμπονται σε χρήση gps που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, αφού ο νέος δρόμος δεν έχει χαρτογραφηθεί στη Google.

Επιχειρηματίας της περιοχής, είπε: «Αρκετοί είναι εκείνοι που έρχονται στα μαγαζιά μας και κάνουν παράπονα γιατί χάθηκαν. Ο νέος δρόμος δεν έχει χαρτογραφηθεί στη Google, με αποτέλεσμα το gps να τους βγάζει σε… βουνό, με αποτέλεσμα να χάνονται ή να χρειάζεται να κάνουν αναστροφή για να γυρίσουν πίσω, και να μπουν από τον παλιό δρόμο».

«Ο δρόμος παραδόθηκε αλλά δεν υπάρχουν ταμπέλες που να τους προειδοποιούν για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν με αποτέλεσμα να χάνονται. Είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε εμείς, οι επιχειρηματίες, που δεν είναι δουλειά μας. Τι έκαναν, παρέδωσαν το έργο, χωρίς να έχουν προβλέψει;», συνέχισε.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής, επισημαίνουν ότι εκτός από την ταλαιπωρία των επισκεπτών, υπάρχει και κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.