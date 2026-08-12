CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Διακινούσαν ναρκωτικά μέσα σε παιχνίδια

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
12082026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικότερα, πρωινές ώρες στις (10.08.2026)  αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν 21χρονο ημεδαπό κατά το χρόνο που εξέρχονταν από χώρους εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων έχοντας παραλάβει δέμα και τον ακινητοποίησαν.

SUNSTOP

Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο του δέματος αυτό περιείχε -7- κουτιά παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν επιμελώς τοποθετηθεί συσκευασίες που περιείχαν  συνολικά:

MARIS
  • 4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης
  • 122 γραμμάρια κοκαΐνης

Ακολούθησε έλεγχος και νομότυπη έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 350  ευρώ ,-2- τρίφτες  και -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας σήμερα (11.08.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο  δέμα το οποίο στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε  -8- κούτες παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά:

-7- κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και
337 γραμμάρια κοκαΐνης

Επιπλέον κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

12082026

Τετραπλή διάκριση της Κρήτης στα Education Leaders Awards 2026

12 Αυγούστου 2026
vai

Βάι: Συνελήφθη επιχειρηματίας για 68 ομπρέλες και 136 ξαπλώστρες χωρίς άδεια!

11 Αυγούστου 2026

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου | Τρίτη 11 Αυγούστου

11 Αυγούστου 2026
10082026

Κρήτη: Έργο οδικής ασφάλειας με 500 χιλ. ευρώ για διαγραμμίσεις, ανακλαστήρες οδοστρώματος και οριοδείκτες

10 Αυγούστου 2026

ΒΟΑΚ: Σεπτέμβριο η παράδοση των 10,2 χλμ. του Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος

10 Αυγούστου 2026

Στην τελική ευθεία για τα πρώτα 10 χλμ. του ΒΟΑΚ

10 Αυγούστου 2026
09082026

Αγιος Νικόλαος: Ενημερωτική συνάντηση στο ΓΝΑΝ για ΒΑΕ, μισθολογικά και εργασιακά θέματα

9 Αυγούστου 2026
07082026

Συνεχίζεται η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων στο Λασίθι

7 Αυγούστου 2026

Υπεγράφη η σύμβαση για τα συστήματα Αεροναυτιλίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης στο Καστέλλι

7 Αυγούστου 2026
07082026

Αυτοψία του Χρήστου Δήμα σε εργοτάξια κατά μήκος του ΒΟΑΚ

7 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button