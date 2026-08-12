Χανιά: Διακινούσαν ναρκωτικά μέσα σε παιχνίδια

Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες στις (10.08.2026) αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν 21χρονο ημεδαπό κατά το χρόνο που εξέρχονταν από χώρους εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων έχοντας παραλάβει δέμα και τον ακινητοποίησαν.

Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο του δέματος αυτό περιείχε -7- κουτιά παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν επιμελώς τοποθετηθεί συσκευασίες που περιείχαν συνολικά:

4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης

122 γραμμάρια κοκαΐνης

Ακολούθησε έλεγχος και νομότυπη έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 350 ευρώ ,-2- τρίφτες και -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας σήμερα (11.08.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο δέμα το οποίο στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε -8- κούτες παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά:

-7- κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και

337 γραμμάρια κοκαΐνης

Επιπλέον κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.