Χανιά: Χασισοφυτεία με 770 δενδρύλλια κάνναβης στον Αποκόρωνα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ατυνομικών στα Χανιά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των “καλλιεργητών” των 770 δενρδύλιων κάνναβης τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στον Αποκόρωνα τα προηγούμενα 24ωρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεών Χανίων, την 24.09.2026 απογευματινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν συνολικά (770) δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο (2) μέτρα και αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Επιπλέον κατασχέθηκαν πλήθος πειστηρίων για εργαστηριακή εξέταση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.