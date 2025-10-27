Χανιά: Αγριος ξυλοδαρμός οδηγών σε γκαράζ πλοίου

Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε σε γκαράζ πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά την Τετάρτη (22/10), όταν δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια. Μάλιστα, η υπόθεση έφτασε μέχρι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το MEGA, η αναστάτωση ξεκίνησε, όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκίνησαν τη διαδικασία της αποβίβασης. Τότε, ο 36χρονος οδηγός του μαύρου τζιπ, παρά τις εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, καθυστέρησε σημαντικά να προσέλθει στο όχημά του, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση, αλλά και ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς. Εκείνη τη στιγμή, ο ηλικιωμένος επεσήμανε την καθυστέρηση στον 36χρονο, όπου ξεκίνησε να τον ξυλοκοπεί με μπουνιές και κλωτσιές.

Όπως περιέγραψε το θύμα στο MEGA: «Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10»,

«Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί, ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε ”τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;”», συνέχισε.

«Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά to 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω», είπε ο γιος του θύματος της επίθεσης.

Τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση

Όπως ανέφερε ο 72χρονος, μόλις βγήκε από το πλοίο, προσπάθησε να βρει ένστολο να του καταγγείλει το συμβάν χωρίς όμως να τα καταφέρει, όπου στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Θα μεταβούμε στο Λιμεναρχείο, προκειμένου να κάνουμε συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου και συγκεκριμένα για τον καπετάνιο της εν λόγω εταιρείας και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε και κατά των υπαλλήλων σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επενέβη κανένας στη συμπλοκή», ανέφερε η δικηγόρος του 72χρονου.

Εντολή Κικίλια για ΕΔΕ

Στο μεταξύ, εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων, καθώς και διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο ΛΣ Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια λιμενική Αρχή ήδη έχει σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ότι «τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».