ΚΡΗΤΗ

Χανιά: 20.200 ευρώ στον Δήμο Σφακίων για κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

15 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2026
Οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 20.200 ευρώ λαμβάνει ο Δήμος Σφακίων μετά από κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με στόχο να καλυφθούν οι δαπάνες για υγειονομικές και ιατρικές ανάγκες, κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος Σφακίων είχε λάβει επιπλέον 6.720 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθμ. 22225/2026 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, για σημάνσεις και στειρώσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Συγκεκριμένα τα ποσά που διατίθενται στον Δήμο αφορούν σε στειρώσεις, εμβολιασμούς, κάθε είδους θεραπείες, ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Παράλληλα οι χρηματοδοτήσεις αφορούν και τις δαπάνες του Δήμου σχετικές με την εύρεση ανάδοχης οικογένειας, υιοθεσίας, μεταφοράς σε καταφύγια, ανάδοχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, ταφής, αποτέφρωσης νεκρών ζώων, κάλυψης κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία του Δήμου σχετικά με τις υποχρεώσεις του, με βάση το ν. 4830/2021.

Ο Δήμος Σφακίων επιδεικνύει ενεργό φιλοζωικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζερβό: «Τα τελευταία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων της, η δημοτική Αρχή, εστιάζει στη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέσω συστηματικών δράσεων, κτηνιατρικής φροντίδας και συνεργασιών. Η στρατηγική μας ως Δήμος, περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων, τη στείρωση, σήμανση, εμβολιασμό και παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», ανέφερε ο Ζερβός.

Ο Δήμος πραγματοποιεί τακτικά διήμερα στειρώσεων με εκατοντάδες να έχουν καταγραφεί από το 2024, ενώ πάνω από 7 δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο έτος, πάντα σε συνεργασία με εθελοντές κτηνιάτρους, μέλη φιλοζωικών συλλόγων και οργανώσεις όπως η Förderverein Arche Noah Kreta e.V. Συγκεκριμένα, στην τελευταία δράση του Δήμου Σφακίων τον Μάρτιο 2026 στειρώθηκαν 88 αδέσποτα ζώα (85 γάτες και 3 σκύλοι), ενώ συνολικά έχουν διαχειριστεί υγειονομικά και με κτηνιατρική φροντίδα, εκατοντάδες ζώα. Έως τις αρχές του 2026 περισσότερες από 450 στειρώσεις σε γάτες και πάνω από 70 σε σκύλους ήταν το αποτέλεσμα της φιλοζωικής πολιτικής του Δήμου. Όλα τα ζώα που στειρώνονται καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ενώ η δημοτική Αρχή Σφακίων, μέσω της σελίδας της στο Facebook και την επίσημη ιστοσελίδα sfakia.gov.gr. ενημερώνει συχνά τους δημότες για τις δράσεις αυτές, προσκαλώντας τους να συμμετέχουν ενεργά, καθώς επίσης για και για ενημέρωση σχετικά με ζώα που απαιτούν περισυλλογή.

«Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος μας, διατηρεί ετήσια σύμβαση για τη φροντίδα των αδέσποτων, στοχεύοντας στον έλεγχο του πληθυσμού και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ήδη υπαρχόντων. Ο πολιτισμός περνάει μέσα και από την προστασία των ζώων και είναι ανάγκη να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για θέματα φιλοζωίας όχι μόνο στις ενήλικες ηλικίες αλλά και μέσα στις σχολικές αίθουσες και τα σπίτια των παιδιών και των νέων μας», επισήμανε ο κ. Ζερβός.

