Χανιά: 19χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Τον εντόπισε η μητέρα του

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2025
Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς τη ζωή του έχασε ένας νεαρός άνδρας 19 ετών. Το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Πλατανιά. Τον νεαρό φέρεται να βρήκε η μητέρα του σπίτι τους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, ο 19χρονος είχε καταλήξει.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

