ΚΡΗΤΗ
Χανιά: 19χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Τον εντόπισε η μητέρα του
Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς τη ζωή του έχασε ένας νεαρός άνδρας 19 ετών. Το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Πλατανιά. Τον νεαρό φέρεται να βρήκε η μητέρα του σπίτι τους.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, ο 19χρονος είχε καταλήξει.
Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.
