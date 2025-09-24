Χανιά: 19χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Τον εντόπισε η μητέρα του

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς τη ζωή του έχασε ένας νεαρός άνδρας 19 ετών. Το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Πλατανιά. Τον νεαρό φέρεται να βρήκε η μητέρα του σπίτι τους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, ο 19χρονος είχε καταλήξει.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.