Χαιρετισμός του Δημάρχου Αγίου Νικολάου στη συγκέντρωση για την Δημόσια Υγεία

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου και οι πολίτες του θα συνεχίσουν να διεκδικούν νοσοκομειακές δομές δυνατές, πλήρως στελεχωμένες και σύγχρονες που θα υπηρετούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια κάθε πολίτη, εξέπεμψε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας και του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στην κεντρική πλατεία της πόλεως.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη της ενίσχυσης του ΓΝΑΝ, ενός Νοσοκομείου συνολικής κτιριακής έκτασης περίπου 17.000 τ.μ. που εν πολλοίς μένει αναξιοποίητο για αυτό που μπορεί να προσφέρει στην ολότητά του, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις στο Δημόσιο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στη Νεάπολη, ένα έργο ζωής για την περιοχή που μπορεί να στηρίξει εκατοντάδες συμπολίτες μας που σήμερα αναγκάζονται να φεύγουν μακριά για να εξυπηρετηθούν.

Σημείωσε δε, ότι ήδη από το προηγούμενο διάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου έχει λάβει ξεκάθαρες αποφάσεις υπέρ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και της δημόσιας υγείας γενικότερα, θεσπίζοντας οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για έναν χρόνο για τους γιατρούς που αναλαμβάνουν υπηρεσία στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη προκειμένου να ενισχυθεί η στελέχωση και να παραμείνουν οι επιστήμονες στον τόπο μας.

Παρόντες στη συγκέντωση διαμαρτυρίας ήταν, επίσης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία-χαιρετισμός του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη:

«Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σε αυτή τη σημαντική συγκέντρωση για τη δημόσια υγεία. Σήμερα, στην καρδιά της πόλης μας, υψώνουμε ενωμένα τη φωνή μας για ένα θεμελιώδες δικαίωμα: την πρόσβαση όλων σε δημόσια, δωρεάν, ποιοτική υγεία.

Πριν από έναν χρόνο, ως Δήμος, επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Υγείας και ακούσαμε δεσμεύσεις για την ενίσχυση του κεντρικού Νοσοκομείου του νομού Λασιθίου, ενός Νοσοκομείου συνολικής κτιριακής έκτασης περίπου 17.000 τ.μ. και που εν πολλοίς μένει αναξιοποίητο για αυτό που μπορεί να προσφέρει στην ολότητά του.

Παρότι έγιναν κάποια βήματα, αρκετά ουσιαστικά προβλήματα παραμένουν: η υποστελέχωση συνεχίζεται, οι γιατροί και οι νοσηλευτές εργάζονται στα όριά τους, ορισμένα τμήματα υπολειτουργούν και οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες και πίεση στους εργαζόμενους.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να διεκδικήσουμε λύσεις. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε λάβει ξεκάθαρες αποφάσεις υπέρ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Δεν μείναμε στα λόγια: θεσπίσαμε οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για έναν χρόνο για τους γιατρούς που αναλαμβάνουν υπηρεσία στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ενισχυθεί η στελέχωση και να παραμείνουν οι επιστήμονες στον τόπο μας — και θα συνεχίσουμε.

Παράλληλα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις καθυστερήσεις στο Δημόσιο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στη Νεάπολη, που είναι ένα έργο ζωής για την περιοχή, ένα έργο που μπορεί να στηρίξει εκατοντάδες συμπολίτες μας που σήμερα αναγκάζονται να φεύγουν μακριά για να εξυπηρετηθούν.

Η υγεία δεν είναι προνόμιο. Είναι υποχρέωση του κράτους προς τον πολίτη. Ζητάμε ενίσχυση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύτερη μισθοδοσία για τους εργαζόμενους, ουσιαστικά κίνητρα ώστε οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό να μένουν στα δημόσια νοσοκομεία. Ζητάμε από την Πολιτεία να λάβει γενναίες αποφάσεις και να στηρίξει και την τοπική διοίκηση των νοσοκομείων.

Σήμερα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και οι πολίτες του θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε νοσοκομειακές δομές δυνατές, στελεχωμένες και σύγχρονες, που θα υπηρετούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια κάθε άνθρωπο του τόπου μας.

Καλούμε όλους — δημότες, φορείς, σωματεία, νέους — να παραμείνουμε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Η δύναμή μας είναι η παρουσία μας και η φωνή μας. Και μια ενωμένη κοινωνία, δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει.

Κλείνοντας, αναφορικά με τα μεγάλα κεντρικά έργα υποδομής που προγραμματίζονται στην Κρήτη, όπως το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και η ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, μπορεί να συντμήσουν την απόστασή μας από το Ηράκλειο, κάτι που θέλουμε, εάν ωστόσο εμείς δεν αναπτυχθούμε σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής μας ως τόπος όπως π.χ. στον τομέα της δημόσιας υγείας, κινδυνεύουμε να μετακινηθούμε προς το Ηράκλειο και να αναζητούμε εκεί τις Υπηρεσίες. Αυτό δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.

Σας ευχαριστώ».