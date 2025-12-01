Χαιρετισμός Δημάρχου Αγίου Νικολάου στην Ημερίδα «Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη στον Δημόσιο Χώρο»

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στην Ημερίδα «Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη στον Δημόσιο Χώρο: Σύγχρονα Αιτήματα και Πρακτικές», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Λασιθίου, ο ΣΑΔΑΣ/ Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ), το ερευνητικό εργαστήριο CRISIS του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο αποτελεί «όχι απλώς υποχρέωση, αλλά αξία και πολιτισμό», επισημαίνοντας ότι η ποιότητα ζωής των κατοίκων συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που σχεδιάζονται και λειτουργούν οι πόλεις.

Αναφερόμενος στις ιδιαιτερότητες του φυσικού και αστικού τοπίου του Αγίου Νικολάου, υπογράμμισε ότι οι όμορφες αλλά συχνά απαιτητικές συνθήκες του δομημένου περιβάλλοντος —στενά περάσματα, κλίσεις εδάφους, παλιός πολεοδομικός ιστός— δημιουργούν προκλήσεις που καθιστούν την ανάγκη βελτίωσης της προσβασιμότητας ακόμη πιο επιτακτική.

Ο κ. Μενεγάκης σημείωσε ότι η προσβασιμότητα απαιτεί «σχεδιασμό, συνεργασία, χρόνο και αλλαγή νοοτροπίας».

Παρουσιάζοντας τις ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις, ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου έχει υλοποιήσει ή εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα ύψους περίπου 500.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του συστήματος SEATRAC σε παραλίες για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα, παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε δημοτικά κτήρια όπως το Κινηματοθέατρο ΡΕΞ, ενώ επίκεινται παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η ουσιαστική αλλαγή απαιτεί σταθερή χρηματοδότηση από την Πολιτεία και διαρκή συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς.

Ακολουθεί αναλυτικά ο χαιρετισμός του Δημάρχου Αγίου Νικολάου:

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι και εισηγητές,

Σας απευθύνω χαιρετισμό σήμερα σε μια συζήτηση που αφορά κάτι βαθύτερο από τεχνικά έργα ή πολεοδομικό σχεδιασμό. Αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Η προσβασιμότητα που συμπεριλαμβάνει όλους στον δημόσιο χώρο δεν είναι απλώς υποχρέωση – είναι αξία, είναι πολιτισμός.

Στον Άγιο Νικόλαο και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου έχουμε την ευλογία να ζούμε σε ένα πανέμορφο τοπίο, με ενδιαφέρον φυσικό ανάγλυφο, στενούς δρόμους, παλιές γειτονιές, παραδοσιακό ιστό. Αυτά αποτελούν πλούτο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και προκλήσεις. Η στενότητα του δημόσιου χώρου, οι κλίσεις του εδάφους, οι παλιές υποδομές κάνουν συχνά δύσκολη την ασφαλή και άνετη μετακίνηση για ανθρώπους με αναπηρίες, ηλικιωμένους, εγκύους, γονείς με καροτσάκια, αλλά και για όλους μας.

Γνωρίζουμε πως η προσβασιμότητα δεν επιτυγχάνεται με μια απλή απόφαση ή μεμονωμένη παρέμβαση. Απαιτεί σχεδιασμό, συνεργασία, χρόνο και – πάνω από όλα – αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τους δρόμους μας, τις πλατείες μας, τα πεζοδρόμιά μας. Να δημιουργήσουμε ράμπες, οδηγούς όδευσης τυφλών, σημεία ανάπαυσης για όσους δυσκολεύονται να κινηθούν. Να εξασφαλίσουμε πως κάθε έργο που υλοποιείται από τον Δήμο σέβεται και υπηρετεί την αρχή της «πρόσβασης για όλους».

Ο δημόσιος χώρος δεν πρέπει απλώς να είναι προσβάσιμος – πρέπει να είναι ζωντανός, ανθρώπινος, όπου κάθε πολίτης μπορεί να αισθάνεται μέρος του.

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε ήδη προβεί σε έργα ή έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για έργα προσβασιμότητας που ανέρχονται περίπου στο μισό εκατομμύριο ευρώ, όπως για μηχανισμό SEATRAC για τις παραλίες, σε παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια όπως το Κινηματοθέατρο ΡΕΞ και θα συνεχίσουμε με ράμπες σε πεζοδρόμια κ.ά..

Ο στρατηγικός σχεδιασμός που κάνει το κράτος για την αστική προσβασιμότητα και τα προγράμματα για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι θετικά, αλλά το σημαντικότερο είναι να δοθούν χρηματοδοτήσεις για τον σκοπό αυτό, ώστε η αλλαγή να είναι όσο εκτεταμένη χρειάζεται.

Η πόλη που σέβεται κάθε άνθρωπο, είναι η πόλη που αξίζει να ζεις.

Σας ευχαριστώ.