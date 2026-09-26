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Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στη νότια Κρήτη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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Νέα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές σε Χανιά και Ηράκλειο να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχόμενων αφίξεων.

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Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως και το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, με συνολικά 215 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται.

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Τρία περιστατικά με 153 άτομα στη Γαύδο

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Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έπεσε για ακόμη μία φορά στη Γαύδο, όπου μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η πρώτη ομάδα εντοπίστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, σε θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου, με τους λιμενικούς να περισυλλέγουν 57 άτομα.

Λίγο αργότερα, στις 05:04, εντοπίστηκε δεύτερο σκάφος περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του νησιού, με 49 μετανάστες.

Στις 07:24 το πρωί ακολούθησε και τρίτη επιχείρηση στην ίδια θαλάσσια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμη 47 άτομα.

Συνολικά, από τα τρία περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου διασώθηκαν 153 μετανάστες.

62 άτομα εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στις 00:10 μετά τα μεσάνυχτα, πλωτό σκάφος εντοπίστηκε περίπου 3 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, με 62 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες προς το Ηράκλειο, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

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Πηγή
Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη
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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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