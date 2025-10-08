Αυξημένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και το 2026 στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

Ο σχεδιασμός του Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω του Λιμενικού Ταμείου για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην περιοχή μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και η χάραξη συγκεκριμένης στρατηγικής για το μέλλον του κρίσιμου αυτού για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής κλάδου, παρουσιάστηκαν στη συνάντηση εργασίας με θέμα «Το μέλλον και το παρόν της κρουαζιέρας στην πόλη του Αγίου Νικολάου» που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στην ισόγεια αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στον προορισμό και τη διαμόρφωση της στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια, ενώ παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία για το πρόγραμμα αφίξεων του 2026.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης αναφέρθηκε στη θετική πορεία της κρουαζέρας και στις σημαντικές αναβαθμίσεις των υποδομών που προχώρησαν με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και υλοποιήθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οι οποίες και επιτρέπουν πλέον την προσέγγιση πλοίων έως και 250 μέτρων.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της κρουαζιέρας και η προσέλκυση υψηλού επιπέδου επισκεπτών και σε αυτόν τον κλάδο του τουρισμού».

Επεσήμανε επίσης τη σημαντική επίσκεψη της Four Seasons Yachts, η οποία έχει ήδη εντάξει τον Άγιο Νικόλαο στο πρόγραμμά της για το 2026 και βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή εκκίνηση κρουαζιέρας (homeporting) από το 2027.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Δημήτρης Αγαπητός παρουσίασε το σχέδιο κρουαζιέρας για το 2026, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των αναμενόμενων αφίξεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος, με 73 προγραμματισμένες αφίξεις έναντι 52 φέτος, ενώ στο πρόγραμμα επανέρχεται και η εταιρεία Celestyal Cruises.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου στο Λιμάνι, όπως η τοποθέτηση νέων δεστρών και προσκρουστήρων, που επέτρεψαν την ασφαλή πρόσδεση του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου που έχει υποδεχθεί ποτέ ο Άγιος Νικόλαος, του Explora I.

Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Αγαπητός: «το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου έχει κάνει μια νέα αρχή και εργάζεται με συνέπεια, με στόχο την αύξηση των αφίξεων και τη συνεχή βελτίωση των λιμενικών υποδομών».

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας Μανούσος Πεδιαδίτης στάθηκε και ο ίδιος στη σημασία της ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Είπε επίσης ότι το προσεχές διάστημα θα υπογραφεί η σύμβαση με εταιρεία που θα αναλάβει τη χάραξη της στρατηγικής για την κρουαζιέρα για τα επόμενα έτη, με στόχο να ανέβει ο πήχης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, η οποία με τις κατάλληλες ενέργειες θα πρέπει να καταστεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που θα την κάνουν ακόμη πιο ανταγωνιστική και θα προσφέρει στον επισκέπτη περισσότερες επιλογές.

Ο Σύμβουλος Κρουαζιέρας του Δήμου Αγίου Νικολάου και Seatrade Ambassador Ιωάννης Μπράς παρουσίασε τα βήματα που ακολουθήθηκαν και τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη στοχευμένη προσέγγιση εταιρειών που ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα του προορισμού.

Επίσης, επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας όλων των τοπικών φορέων, που θα δράσει ενισχυτικά σε όλη την προσπάθεια που γίνεται και απευθύνθηκε κάλεσμα για νέες δράσεις προβολής που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τα τοπικά χαρακτηριστικά και θα συνδέσουν πιο άμεσα την κρουαζιέρα με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ο Άγιος Νικόλαος πλέον καθιερώνεται ως Marquee Port, προσελκύοντας κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας που συνεχίζουν να στηρίζουν τον προορισμό.

Απαιτείται όμως διαρκής προσπάθεια, στρατηγική και ενεργή συμμετοχή στα παγκόσμια δρώμενα – κάτι που το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου επιδιώκει συστηματικά, παρεμβαίνοντας εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον της κρουαζιέρας.