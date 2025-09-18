Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου σε νέο αντιπλημμυρικό έργο στον Μακρύ Γιαλό

Αυτοψία στο νέο αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιείται στην περιοχή «Πιλαλήματα» στον Μακρύ Γιαλό του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και τον ανάδοχο του έργου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.