Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στην Μαλάβρα

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή της Μαλάβρας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, αντιπροσώπων του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου, του Προέδρου του ΤΟΕΒ, των Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕΛ και εξειδικευμένων μηχανικών.

Σκοπός της αυτοψίας ήταν η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η διερεύνηση προβλημάτων που αφορούν τις αγροτικές εκτάσεις και τις τεχνικές υποδομές της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν επί τόπου ζητήματα που σχετίζονται με την άρδευση και τη γενικότερη λειτουργικότητα των έργων.

Αποφασίστηκε να γίνουν απαιτούμενες παρεμβάσεις, με στόχο τη στήριξη των αγροτών και τη διασφάλιση της ομαλής καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των υποδομών στην περιοχή της Μαλάβρας.