CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στην Μαλάβρα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή της Μαλάβρας  με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, αντιπροσώπων του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου, του Προέδρου του ΤΟΕΒ, των Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕΛ και εξειδικευμένων μηχανικών.

Σκοπός της αυτοψίας ήταν η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η διερεύνηση προβλημάτων που αφορούν τις αγροτικές εκτάσεις και τις τεχνικές υποδομές της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν επί τόπου ζητήματα που σχετίζονται με την άρδευση και τη γενικότερη λειτουργικότητα των έργων.

ΧΡΥΣΟΣ

Αποφασίστηκε να γίνουν απαιτούμενες παρεμβάσεις, με στόχο τη στήριξη των αγροτών και τη διασφάλιση της ομαλής καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των υποδομών στην περιοχή της Μαλάβρας.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Τιμητική Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τους αφυπηρετήσαντες Εκπαιδευτικούς

02/02/2026

Νέος βιώσιμος ποδηλατόδρομος και σταθμός φόρτισης στα Χανιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY

02/02/2026

Κόμβος ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ο Δήμος Ηρακλείου

02/02/2026

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

02/02/2026

Κ. Σπυριδάκη: «Δασικοί Χάρτες – Το Λασίθι τελευταίο σε όλη τη χώρα – Πολιτική αδιαφορία και θεσμική εγκατάλειψη»

02/02/2026

Σε κλίμα ενότητας η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «Ενωτικής Κίνησης Πολιτών»

01/02/2026

Γ. Πλακιωτάκης: Ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου με 8 νέους αστυνομικούς

01/02/2026

Άγιος Νικόλαος: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά

01/02/2026

Ξεκινά η υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του ΒΟΑΚ

31/01/2026
demena ploia limani

Κρήτη: Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω απεργίας την ερχόμενη εβδομάδα

30/01/2026
Back to top button