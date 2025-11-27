CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στα Σχοινοκάψαλα στην περιοχή που προτείνεται για την δημιουργία νέας λιμνοδεξαμενής

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή της Κοινότητας Σχοινοκαψάλων, όπου προτείνεται από την Περιφέρεια Κρήτης η δημιουργία νέας λιμνοδεξαμενής, ενός έργου που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις αρδευτικές δυνατότητες της περιοχής και να συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Παρόντες κατά την επίσκεψη ήταν η, Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Βλάσση, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας Μανώλης Τζωρτζής και Νεκτάριος Παπαδάκης, οι εκπρόσωποι του ΤΟΕΒ Σχοινοκαψάλων Βαλάντης Σφυράκης, Γιάννης Παπαντώνης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Σχοινοκαψάλων Γιάννα Χριστάκη.

ΧΡΥΣΟΣ

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εξετάστηκαν οι δυνατότητες και τα τεχνικά δεδομένα για την υλοποίηση της νέας υποδομής, ενώ έγινε εκτενής ενημέρωση για τη σημασία της λιμνοδεξαμενής τόσο για τη στήριξη των αγροτικών δραστηριοτήτων όσο και για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε νερό, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Ο Αντιπεριφερειάρχης και τα παρευρισκόμενα στελέχη της αυτοδιοίκησης συμφώνησαν στη σπουδαιότητα του έργου, τονίζοντας πως η αναβάθμιση των υδροδοτικών και αρδευτικών υποδομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και τη στήριξη των παραγωγών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ανέφερε, ότι,

NOVA

η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σε έργα ουσίας που ενισχύουν την καθημερινότητα, την παραγωγή και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

«Η προτεινόμενη λιμνοδεξαμενή στα Σχοινοκαψάλων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση, η οποία θα βελτιώσει καθοριστικά τις αρδευτικές δυνατότητες της περιοχής και θα στηρίξει τους αγρότες και την παραγωγή τους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες και να υλοποιηθεί ένα έργο που η περιοχή έχει πραγματικά ανάγκη.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Χαιρετισμός του Δημάρχου Αγίου Νικολάου στη συγκέντρωση για την Δημόσια Υγεία

27/11/2025

Στην τελική ευθεία ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου

27/11/2025

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου

27/11/2025

9 μέρες για να γίνεις Santa με σκοπό!

27/11/2025

Ανακοίνωση του Συνδυασμού «Στην Πράξη»: Ελαιώνας- Ως πότε;

27/11/2025

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Λασιθίου για τα τοπικά έργα

27/11/2025

Santa Run Elounda 2025 – Τρέχουμε, προσφέρουμε, γιορτάζουμε – Εσείς δηλώσατε συμμετοχή;

27/11/2025

Ανώτατο όριο ταχύτητας στην πόλη του Ηρακλείου τα 30 χιλιόμετρα/ώρα

27/11/2025
polytexneio kritis

Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025

26/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Ανακοίνωση Δημάρχου για την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό

26/11/2025
Back to top button