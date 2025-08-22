Αυτοχρηματαδοτούμενα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις στα παρακάτω προγράμματα:

Αυτοχρηματαδοτούμενα προγράμματα:

ü Εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού Python

ü Python and Machine Learning

ü Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική Φαρμακευτική

ü Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του/της ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

ü Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών με Python (με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη)

ü Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Σταδιοδρομία: Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση

ü Mega-Trends, Ψηφιακή Οικονομία και νέες Δεξιότητες & Στρατηγικές Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών επενδύσεων & της σύννομης τοποθέτησης κρυπτονομισμάτων σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια)

ü Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

ü Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Καλλιέργεια Υπολογιστικής και Αλγοριθμικής Σκέψης σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας με χρήση του ScratchJr

ü Primary Care Training Hub. Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: εστίαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία υγείας-ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής

ü Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric approach

ü Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery. (Module1/Theoretical)

ü Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών Micro:bit και Arduino UNO με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη

ü Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού στον βαρέως πάσχοντα ασθενή

ü ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ü Understanding and Operating the Internet A Hands-on Networking Course

ü Φορολογική και Μηχανογραφημένη Λογιστική (Δεξιότητες Οικονομικού Εγγραμματισμού: Χρήση Ψηφιακών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών)

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΚ, είναι σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υλοποιούνται με σύγχρονους μεθόδους διδασκαλίας και είναι βασισμένα στις ανάγκες και στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ στο kedivim@uoc.gr ή στα 2810393661-662