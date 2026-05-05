CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε με επιτυχία άσκηση για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές και την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού, με την κωδική ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026».

ΧΡΥΣΟΣ

Η άσκηση, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος Κινηματοθέατρου REX) στον Άγιο Νικόλαο, εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας αντιπυρικής περιόδου και είχε ως στόχο τον έλεγχο της εφαρμογής των αντίστοιχων σχεδίων, τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των υπηρεσιών του Δήμου, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τη δοκιμή των υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και τον εντοπισμό σημείων που χρήζουν βελτίωσης.

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026» ήταν:

SUNSTOP

– Να δοκιμαστεί η φάση της αρχικής εκτίμησης της κατάστασης, καθώς και της άμεσης απόκρισης – κινητοποίησης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

– Να βελτιωθεί ο συντονισμός των υπηρεσιών και η διαδικασία συλλογής και διαχείρισης πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων.

– Να διαπιστωθεί η εφικτότητα της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας.

– Να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).

– Να γίνει αξιοποίηση και αξιολόγηση νέων μεθοδολογιών και τεχνικών.

– Να διαπιστωθούν αδυναμίες ή προβλήματα στα μνημόνια ενεργειών/ συνεργασίας των αρμόδιων φορέων.

– Να γίνει εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης των υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες.

– Να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να βελτιωθούν οι σχετικές δεξιότητές τους.

– Να γίνει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα αυτοπροστασίας για πυρκαγιές  και ενδυνάμωση της πεποίθησής του ότι οι  υπηρεσίες  προετοιμάζονται  για τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κύκλωμα απατεώνων στα Χανιά: Προφυλακίστηκαν τρία μέλη μετά την απολογία τους

5 Μαΐου 2026

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: «Πλημμύρα» ξένων επισκεπτών τον Μάρτιο

4 Μαΐου 2026

Κρήτη: Αυτοψία της «Αποκεντρωμένης» στην Νήσο Χρυσή

4 Μαΐου 2026

Οι εκλογές του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου – Τα αποτελέσματα

4 Μαΐου 2026

Τι προβλέπει το τεύχος διαγωνισμού για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

3 Μαΐου 2026

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε στήσει «βιομηχανία» τηλεφωνικών απατών

2 Μαΐου 2026

Με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ η συμμετοχή της Κρήτης στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση AREPO στις Βρυξέλλες

2 Μαΐου 2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυριάκο Κώτσογλου

2 Μαΐου 2026

Η Κρήτη στη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural

2 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές του στολίσκου που ταξίδευε προς τη Γάζα

2 Μαΐου 2026
Back to top button