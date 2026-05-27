«ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΗΜΑ» Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι τύχη… είναι σωστές επιλογές

Photo of Newsroom Newsroom 27 Μαΐου 2026
Απροετοίμαστοι «πιάστηκαν» οι οδηγοί Ι.Χ και επαγγελματικών αυτοκινήτων στην έλευση παιδιών από τις διαβάσεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, αφού οι μικροί μαθητές εφάρμοσαν κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο τις οδηγίες που έλαβαν από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης που οργανώνει το πενθήμερο (25-29 Μαΐου 2026) ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Η δράση «ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΗΜΑ» που στοχεύει στην ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων της πόλης από το σπίτι τους – προς το σχολείο την οποία πρότεινε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Υγείας του δήμου κ. Γιάννης Ρουκουνάκης και με την συνδρομή των παραπάνω φορέων υλοποιείται την εβδομάδα που διανύουμε.

Ήδη έχει προταθεί η υλοποίηση του προγράμματος αυτού σε όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου, ώστε να υπάρξει μια γενιά καλύτερων και ευσυνείδητων οδηγών με κυκλοφοριακή παιδεία.

Το πρόγραμμα όπως έχει γίνει ήδη γνωστό απευθύνεται σε μία μεταβατική ηλικιακή φάση (μαθητές Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού) κατά την οποία οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας στις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, η ανάπτυξη της αντίληψης κινδύνου και της ικανότητας λήψης ασφαλών αποφάσεων στον δρόμο δεν θεωρείται αυτονόητη, αλλά απαιτεί συστηματική εκπαίδευση, βιωματική εξάσκηση και συνεχή ενίσχυση θετικών στάσεων και συμπεριφορών.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα «Ασφαλές Βήμα» εστιάζει όχι μόνο στη θεωρητική ενημέρωση, αλλά κυρίως στη βιωματική προσέγγιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών.

Η συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, της Τροχαίας και του δήμου Αγίου Νικολάου αναδεικνύει τη σημασία της διατομεακής προσέγγισης σε ζητήματα πρόληψης και ασφάλειας των παιδιών. Μέσα από τη συνέργεια των εμπλεκόμενων φορέων επιδιώκεται η δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας οδικής ασφάλειας, η οποία θα ενισχύει την υπευθυνότητα, τον σεβασμό στους κανόνες κυκλοφορίας και τελικά την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών και μαθητριών.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης που παρευρέθηκε στην δράση που πραγματοποιήθηκε στο 1ο δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου ανέφερε «Ξεκίνησε από το δήμο Αγίου Νικολάου το πρόγραμμα «Ασφαλές βήμα» – μια δράση ουσιαστικής εκπαίδευσης των παιδιών της Ε΄& Στ ΄Δημοτικού – ένας εκπαιδευτικός και  βιωματικός τρόπος ενημέρωσης για την ασφάλεια των μαθητών μας».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ευχαρίστησε τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του δήμου κ. Ιωάννη Ρουκουνάκη για την ανάληψη της πρωτοβουλίας καθώς και τους : κ. Πέτρο Ζερβάκη (Διοικητή της Τροχαίας) Αγίου Νικολάου, τους συνεργάτες του κ.κ Δημήτριο Κούκα- Νικολαΐδη Γιώργο (ομάδα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων) Σακά Ιάσονα (Τμήμα Τροχαίας), τον προϊστάμενο της Α/θμιας εκπαίδευσης ν. Λασιθίου κ. Γιώργο Μαμάκη, την κ. Αικατερίνη Ρηνάκη (επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, τους Διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς που παροτρύνουν τα παιδιά τους για συμμετοχή σε μια δράση που σχετίζεται με την πρόοδο και την ασφάλεια τους.

