ΑΣΕΠ: 478 προσλήψεις σε νοσοκομεία – Οι θέσεις στην Κρήτη

Νέα ευκαιρία για διορισμό έχουν υποψήφιοι της προκήρυξης 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πλήρωση 478 θέσεων σε φορείς του υπουργείου Υγείας, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της 2Κ/2024.

Για να έχουν την ευκαιρία να διοριστούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τη διαδικασία που φαίνεται αναλυτικά παρακάτω. Οι διορισμοί θα γίνουν με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην προκήρυξη 2Κ/2024.

Ποιοι έχουν 2η ευκαιρία διορισμού

Συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ θα προχωρήσει στην πλήρωση 478 θέσεων σε νοσοκομεία όλης της χώρας, από επιλαχόντες της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών απευθύνεται σε υποψήφιους των παρακάτω κλάδων / ειδικοτήτων:

Τε Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. Τε Ιατρικών Εργαστηρίων

Τε Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. Τε Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

Τε Διοικητικού-Λογιστικού Ειδ. Τε Διοίκησης Μονάδων Υγείας Και Πρόνοιας

Τε Διοικητικού-Λογιστικού Ειδ. Τε Διοικητικού-Λογιστικού

Τε Διοικητικού-Λογιστικού Ειδ. Τε Λογιστικού

Τε Εργοθεραπείας Ειδ. Τε Εργοθεραπείας

Τε Κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Τε Κοινωνικών Λειτουργών

Τε Μαιευτικής Ειδ. Τε Μαιευτικής

Τε Νοσηλευτικής Ειδ. Τε Νοσηλευτικής

Τε Πληροφορικής Ειδ. Τε Πληροφορικής (Software Ή Hardware)

Τε Φυσικοθεραπείας Ειδ. Τε Φυσικοθεραπείας

Η πλήρωση των νέων θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης και τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (03.06.2024) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Θέσεις με προσόντα που δεν υπήρχαν στην αρχική προκήρυξη

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση:

για τις θέσεις με κωδικούς 548, 602, 745, 748, 750 και 838 στις οποίες προκύπτουν θέσεις πολύτεκνων/τέκνων πολυτέκνων

στις οποίες προκύπτουν θέσεις πολύτεκνων/τέκνων πολυτέκνων για τις θέσεις με κωδικούς 738, 739, 743, 748, 750, 759, 774, 814 και 838 στις οποίες προκύπτουν θέσεις τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων

στις οποίες προκύπτουν θέσεις τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων για τις θέσεις 743, 748, 750, 755, 756, 808, 825, 832, 836 και 838 στις οποίες προκύπτουν θέσεις ατόμων που έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

στις οποίες προκύπτουν θέσεις ατόμων που έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για τις θέσεις με κωδικούς 808 και 836 στις οποίες προκύπτουν θέσεις Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 03.06.2024, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 2Κ/2024, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2024» μέχρι και την 31/10/2025, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων

της προκήρυξης 2Κ/2024 (ΤΕ)

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κατανομής θέσεων στην Κρήτη