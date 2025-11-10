CAFE MELI
Αρναουτάκης: «Ανάγκη συστράτευσης για την παραβατικότητα – Ετοιμάζουμε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών»

10/11/2025
αρναουτάκης
Την ανάγκη να ενωθεί ολόκληρη η κοινωνία της Κρήτης, μακριά από διαχωρισμούς, για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η σύσκεψη οργανώθηκε από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στα Βορίζια, ο οποίος και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο Περιφερειάρχης στη σύντομη παρέμβασή του, τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης και ανέφερε χαρακτηριστικά. «Χρειάζεται, πέρα από κόμματα, πέρα από οποιεσδήποτε αντιθέσεις, να μπορούμε να ενώσουμε όλη την κοινωνία σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Κρήτη».

Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια Κρήτης επεξεργάζεται ήδη μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στα πρότυπα παλαιότερης παρέμβασης. Στόχος είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για ένα στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων σε περιοχές που καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα. «Θεωρώ ότι με την πίεση όλων μας μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στα ευρήματα της μελέτης που εκπονήθηκε το 2022 από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης, τονίζοντας πως τα συμπεράσματά της αποτυπώνουν τη σημερινή πραγματικότητα. Όπως είπε, η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, προετοιμάζει ήδη τη συνέχιση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε δημόσια τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Νίκο Σπυριδάκη και, στο πρόσωπό του, όλους τους αξιωματικούς και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. για το έργο που επιτελούν στο νησί, αναγνωρίζοντας παράλληλα το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης.

