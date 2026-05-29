Αρναουτάκης: «Χτίζουμε την Περιφέρεια του 2030 με πράσινο, ψηφιακό και κοινωνικό πρόσημο»

Με κεντρικό μήνυμα την ανάδειξη της Κρήτης ως στρατηγικού προμαχώνα της Ευρώπης στη Μεσόγειο και ως ενός παγκόσμιου κόμβου αερομεταφορών και πράσινης ενέργειας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου «Economist Impact» στα Χανιά, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στην εποχή της αβεβαιότητας και των μεγάλων προκλήσεων, η Κρήτη δεν παραμένει ένας παρατηρητής, αλλά μετουσιώνει τη γεωγραφική της θέση σε ισχυρή εθνική και ευρωπαϊκή ισχύ. Υπογράμμισε πως η οικονομία δεν λειτουργεί μόνο με βάση τις προσδοκίες, αλλά κυρίως με βάση την εμπιστοσύνη, η οποία στο νησί χτίζεται πάνω σε χειροπιαστά αποτελέσματα και μια νέα κουλτούρα σταθερότητας.

Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Η σύγκλιση με τις προηγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες αποτελεί βιωμένη πραγματικότητα, σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, υπογραμμίζοντας πως την τελευταία πενταετία, καταγράφηκε σημαντική κινητοποίηση πόρων που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ αντλήθηκαν χρηματοδοτήσεις 350 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα πάνω από 4.000 επιχειρήσεις του νησιού.

Μεγάλα Έργα Υποδομής

Η αποκατάσταση των υστερήσεων του παρελθόντος προχωρά μέσω εμβληματικών υποδομών, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, έργα που προσφέρουν ένα ασφαλές και σύγχρονο διευρωπαϊκό δίκτυο.

Ενεργειακή Μετάβαση και Εκπαίδευση

Οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις σπάνε την ενεργειακή απομόνωση του νησιού, μετατρέποντάς το σε ζωτικό πράσινο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες με την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, και την προσθήκη 5.000 νέων φοιτητικών κλινών.

Τουρισμός, Καινοτομία και Πρωτογενής Τομέας

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερες από 6,2 εκατομμύρια αφίξεις, συνεισφέροντας το 50% στο ΑΕΠ της Περιφέρειας. Επιπλέον, η Κρήτη κατέχει πλέον τη δεύτερη θέση στον δείκτη καινοτομίας πανελλαδικά. Έγινε ιδιαίτερη μνεία στους ανθρώπους της παραγωγής, με κάλεσμα για αυστηρή στήριξη των παραγωγών ώστε τα κρητικά προϊόντα να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές.

Πολιτισμός και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εκκινεί με αρχικό προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στην εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη έξι ανακτορικών κτιρίων στον κατάλογο της UNESCO.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε το ξεκάθαρο αναπτυξιακό όραμα για την επόμενη μέρα, επισημαίνοντας:

«Η Κρήτη δεν αποτελεί μόνο ένα γεωγραφικό διαμέρισμα, αλλά μια ζωντανή εμπειρία και βασικό στοιχείο του νέου ελληνισμού. Απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, ανανεώνει την παράδοση της ανθεκτικότητας. Το όραμά μας για την Κρήτη του 2030 αφορά ένα νησί δυναμικό, πράσινο και ψηφιακά πρωτοπόρο, που αναπτύσσεται με κοινωνική αλληλεγγύη, πολιτιστική ταυτότητα και απόλυτη αυτοπεποίθηση».

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο με τοπική βάση αλλά ισχυρό ευρωπαϊκό ορίζοντα, με πάγιο στόχο το μέρισμα της ανάπτυξης να μετατρέπεται σε μόνιμη κοινωνική ευημερία.