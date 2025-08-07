Αρκαλοχώρι: Ακόμη περιμένουν την αποζημίωση για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες

Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας “Η Ελπίδα” ζητά με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς να αρθεί η αδικία σε βάρος των σεισμόπληκτων της Κρήτης και να προχωρήσει άμεσα η έκδοση της σχετικής ρύθμισης για την αναδρομική καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούνται όσοι δεν την έχουν λάβει.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Σύλλογος “Ελπίδα” αναφέρει:

«Με την παρούσα ζητούμε την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης που υφίστανται οι σεισμόπληκτοι σε σχέση με τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, αναφορικά με τη χορήγηση αποζημίωσης για οικοσκευή.

Συγκεκριμένα, με βάση το ΦΕΚ Β’ 6008/30.10.2024 με τίτλο:

«Τροποποίηση α) της υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας “Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα” (Β’ 5406) και β) της υπ’ αρ. 33862/16.5.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών “Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές” (Β’ 1699).» δόθηκε ρητά η δυνατότητα στους πλημμυροπαθείς να λάβουν αναδρομικά την αποζημίωση για πρώτες βιοτικές ανάγκες, απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση οικοσκευής, εφόσον πληρούνταν τα κριτήρια και είχε προηγηθεί αυτοψία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (άρθρο 10, παρ. 4 του ΦΕΚ).

Τονίζουμε ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, αλλά κυρίως αποσκοπεί στην κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών των πληγέντων νοικοκυριών, ώστε να εξασφαλιστεί στοιχειώδης αξιοπρεπής διαβίωση, όπως ρητά προβλέπεται στο ως άνω ΦΕΚ.

Η διάταξη αυτή προβλέπει ρητά ότι:

«Τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα… εφόσον μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2024 δεν έχουν λάβει την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση … δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγησή της έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο ΦΕΚ (άρθρο 10, παρ. 5), η διαδικασία εφαρμόζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ 33862/2019, όπως ισχύει, εξασφαλίζοντας έλεγχο και διαφάνεια.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Με γνώμονα την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (όπως κατοχυρώνεται από τον ν. 4797/2021 περί Κρατικής Αρωγής, αλλά και από την πάγια πρακτική της Διοίκησης), αιτούμαστε:

1. Την άμεση έκδοση αντίστοιχης ρύθμισης και για τους σεισμόπληκτους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν έλαβαν την αποζημίωση οικοσκευής –παρά το γεγονός ότι τα σπίτια τους έχουν χαρακτηριστεί σεισμόπληκτα με δελτία αυτοψίας– να υποβάλουν αναδρομικά αίτηση.

2. Την τροποποίηση των σχετικών ΚΥΑ (33862/2019 και 17143/2023), κατά το πρότυπο του άρθρου 10 του ΦΕΚ 6008/2024, ώστε να υπάρξει ενιαίο και δίκαιο καθεστώς κρατικής αρωγής για όλους τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Η διαφορετική αντιμετώπιση σεισμόπληκτων και πλημμυροπαθών συνιστά αδικία και αντίκειται στην αρχή της ισότητας».