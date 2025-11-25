Αποτελέσματα έρευνας για τον Τουρισμό Υπαίθρου στην Κρήτη

Το Δίκτυο epaithros+ ολοκλήρωσε για ακόμη μία χρονιά την ετήσια έρευνα διερεύνησης ζήτησης για τον τουρισμό υπαίθρου στην Κρήτη, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για το προφίλ των ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν το νησί το 2025, τις προτιμήσεις τους σχετικά με τις θεματικές-ειδικές μορφές τουρισμού και τις προσδοκίες για ένα μελλοντικό ταξίδι επιστροφής στο νησί.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του 2025, με 1.187 ερωτηματολόγια, που συλλέχθηκαν τόσο στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” όσο και μέσω διαδικτύου.

Στόχος της έρευνας ήταν η κατανόηση του σύγχρονου ταξιδιώτη της υπαίθρου, των ενδιαφερόντων του και της σχέσης του με τις ειδικές και θεματικές μορφές τουρισμού στην Κρήτη.

Το προφίλ των επισκεπτών

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν σχεδόν ισόποσα άνδρες (46%) και γυναίκες (54%), ηλικίας 25-34 ετών, εργαζόμενοι (74%), ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (44%) είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Το 96% των επισκεπτών προέρχονταν από το εξωτερικό και κυρίως από την Ευρώπη (87%), με τη Γερμανία να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά (38%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς (62%) είχαν ξαναεπισκεφθεί την Κρήτη, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό δείκτη επαναληψιμότητας του προορισμού.

Τι φέρνει τους ταξιδιώτες στην Κρήτη

Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι η Κρήτη εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες κυρίως για καλοκαιρινές διακοπές (89%), ενώ μόλις 1,9% δήλωσαν ότι ταξίδεψαν με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ειδικών ή θεματικών μορφών τουρισμού.

Ο ήλιος, η θάλασσα και το κλίμα αποτελούν τους κορυφαίους λόγους επιλογής, ωστόσο οι ταξιδιώτες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα του νησιού.

Οι οικογένεια και φίλοι (47,7%) εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιρροής στην επιλογή προορισμού, ενώ τα social media και το διαδίκτυο (20,6%) κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος.

Ζήτηση για θεματικές-ειδικές μορφές τουρισμού

Παρότι το 59% των επισκεπτών δεν συμμετείχε σε δραστηριότητες θεματικού τουρισμού, το 41% το έκανε, με κορυφαίες τις παρακάτω επιλογές:

Πολιτιστικές δραστηριότητες (43%)

Γαστρονομικό τουρισμό και οινοτουρισμό (36%)

Αθλητικό τουρισμό (31%)

Οι ταξιδιώτες που συμμετείχαν σε θεματικές-ειδικές εμπειρίες τουρισμού ξόδεψαν από 30 έως 120 ευρώ ανά άτομο, ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό (19%) δήλωσε δαπάνες πάνω από 121 ευρώ.

Για όσους δεν συμμετείχαν σε δραστηριότητες θεματικών-ειδικών μορφών τουρισμού, κύριοι λόγοι μη συμμετοχής ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενημέρωσης, καθώς και ο περιορισμένος χρόνος.

Προσδοκίες & εικόνα της Κρήτης

Στην ερώτηση τι θα ήθελαν να βιώσουν σε μια μελλοντική επίσκεψη, οι περισσότεροι ανέφεραν κατά κύριο λόγο:

Γαστρονομικές και οινοτουριστικές εμπειρίες (36,8%)

Δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού (36,7%)

Αθλητικές δραστηριότητες (31,5%)

Περισσότεροι από 7 στους 10 (70%) δήλωσαν ότι θα πρότειναν την Κρήτη ως προορισμό για τουρισμό υπαίθρου.

Ικανοποίηση και συναισθηματική σύνδεση

Η ικανοποίηση των επισκεπτών αγγίζει το 91%, ενώ το 97% αξιολογεί το νησί θετικά έως πολύ θετικά. Τα στοιχεία που καθιστούν το νησί μοναδικό είναι ως επί το πλείστων ο ήλιος και η θάλασσα, η φιλοξενία των ανθρώπων, η γαστρονομία, η ιστορία και ο πολιτισμός.

Τέλος, ως προς τα συναισθήματα που προκαλεί η Κρητική ύπαιθρος στον επισκέπτη, είναι κυρίως η γαλήνη (39%),η χαρά (31%) και ο θαυμασμός (14%), με τις πιο έντονες στιγμές τους να σχετίζονται με την επαφή με τη φύση, την επικοινωνία με τους ντόπιους και την γαστρονομία.

Συμπέρασμα

Η έρευνα του Δικτύου epaithros+ επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς προορισμούς παγκοσμίως, ιδίως για καλοκαιρινές διακοπές, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για θεματικές-ειδικές δραστηριότητες και εμπειρίες.

Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων, ώστε η ύπαιθρος της Κρήτης να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ως τόπος βιωματικών εμπειριών, πολιτισμού και φύσης.